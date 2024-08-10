Инфраструктурный и коммерческий объекты попали под атаки БПЛА в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Беспилотники ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. По предварительной информации, пострадавших нет.
В посёлке Политотдельский Белгородского района дрон атаковал территорию инфраструктурного объекта. В здании повреждены остекление и фасад, а на парковке осколками посечена ГАЗель.
В селе Дроновка Грайворонского городского округа беспилотник сбросил взрывное устройство на хозпостройки неработающего коммерческого объекта. Они разрушены.
Напомним, что сегодня в Шебекино из-за обстрела пострадала женщина. У неё контузия.