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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Инфраструктурный и коммерческий объекты попали под атаки БПЛА в Белгородской области

Инфраструктурный и коммерческий объекты попали под атаки БПЛА в Белгородской области

10 августа 2024, 13:15
Фото: Изображение Midjourney
Посёлок Политотдельский Белгородского района и село Дроновка Грайворонского городского округа под атаками беспилотников ВСУ. Пострадавших нет.
Сюжет
Обстрел

Беспилотники ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. По предварительной информации, пострадавших нет.

В посёлке Политотдельский Белгородского района дрон атаковал территорию инфраструктурного объекта. В здании повреждены остекление и фасад, а на парковке осколками посечена ГАЗель.

В селе Дроновка Грайворонского городского округа беспилотник сбросил взрывное устройство на хозпостройки неработающего коммерческого объекта. Они разрушены.

Напомним, что сегодня в Шебекино из-за обстрела пострадала женщина. У неё контузия.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Взрывное устройство#Обстрел#ВСУ#Дрон#Грайворонский городской округ#Дроновка#Беспилотники#Хозпостройки#Политотдельский#Инфраструктурный объект
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