Инфраструктурный и коммерческий объекты попали под атаки БПЛА в Белгородской области

Напомним, что сегодня в Шебекино из-за обстрела пострадала женщина. У неё контузия.

В селе Дроновка Грайворонского городского округа беспилотник сбросил взрывное устройство на хозпостройки неработающего коммерческого объекта. Они разрушены.

В посёлке Политотдельский Белгородского района дрон атаковал территорию инфраструктурного объекта. В здании повреждены остекление и фасад, а на парковке осколками посечена ГАЗель.

Беспилотники ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. По предварительной информации, пострадавших нет.

Один дом дважды атакован БПЛА, в другом возник пожар: что произошло в приграничье?

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