Более 76 тысяч человек эвакуировали из опасного приграничья в Курской области

Те жители, кто был вынужден покинуть свои дома и не смог остановиться у родственников, сейчас находятся в 60 пунктах временного размещения. По данным ведомства, более 4,4 тысяч человек только в 26 ПВР Курской области. В Курске спасатели развернули палаточный городок на 100 человек.