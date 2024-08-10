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Published Сегодня, 19:17

Modified Сегодня, 20:04

Updated Сегодня, 20:04

В Курске развернули палаточный городок. Он рассчитан на 100 человек.

Более 76 тысяч человек эвакуировали из опасного приграничья в Курской области

10 августа 2024, 19:17
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
В Курске развернули палаточный городок. Он рассчитан на 100 человек.

Эвакуированных курян разместили в ПВР восьми регионов России

На приграничных территориях региона уже пятый день продолжаются бои с ВСУ. Местные жители были вынуждены срочно эвакуироваться, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Как сообщили в региональном МЧС России, только в ПВР Курской области сейчас находятся более четырёх тысяч человек.
Сюжет
МЧС

Те жители, кто был вынужден покинуть свои дома и не смог остановиться у родственников, сейчас находятся в 60 пунктах временного размещения. По данным ведомства, более 4,4 тысяч человек только в 26 ПВР Курской области. В Курске спасатели развернули палаточный городок на 100 человек.

Ещё около 800 эвакуировались в Орловскую область. Больше 200 жителей отправились в Воронежскую, а в Тульскую область прибыли 123 курянина. Часть людей также разместили во Владимирской, Липецкой, Тверской, Калужской и Московской областях.

Беженцев обеспечили всем необходимым: питанием, средствами личной гигиены, лекарствами, одеждой, игрушками. Всего было собрано 150 тонн гуманитарной помощи и выдано более восьми тысяч продуктовых наборов.

Кроме того, с пострадавшими работают специалисты службы психологической помощи. Работники социальных служб их также консультируют по вопросам восстановления документов, помогают оформить заявления на получение выплат. Для маленьких курян организовали досуг.

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#Валерия Колесникова#Происшествия#МЧС#Курская область#Гуманитарная помощь#Эвакуация#Пвр#Волонтеры
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