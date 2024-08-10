Более 76 тысяч человек эвакуировали из опасного приграничья в Курской области

Posted Сегодня, 19:17
Published Сегодня, 19:17
Modified Сегодня, 20:04
Updated Сегодня, 20:04
Те жители, кто был вынужден покинуть свои дома и не смог остановиться у родственников, сейчас находятся в 60 пунктах временного размещения. По данным ведомства, более 4,4 тысяч человек только в 26 ПВР Курской области. В Курске спасатели развернули палаточный городок на 100 человек.
Ещё около 800 эвакуировались в Орловскую область. Больше 200 жителей отправились в Воронежскую, а в Тульскую область прибыли 123 курянина. Часть людей также разместили во Владимирской, Липецкой, Тверской, Калужской и Московской областях.
Беженцев обеспечили всем необходимым: питанием, средствами личной гигиены, лекарствами, одеждой, игрушками. Всего было собрано 150 тонн гуманитарной помощи и выдано более восьми тысяч продуктовых наборов.
Кроме того, с пострадавшими работают специалисты службы психологической помощи. Работники социальных служб их также консультируют по вопросам восстановления документов, помогают оформить заявления на получение выплат. Для маленьких курян организовали досуг.