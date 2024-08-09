В Белгороде вновь ищут того, кто подготовит проект капремонта моста на Ватутина

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
В Белгороде вновь ищут подрядчика для проведения проектных и изыскательских работ по капремонту путепровода на проспекте Ватутина. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Стоимость работ составит 5,2 миллиона рублей.
Срок подачи заявок заканчивается 16 августа, а подведение итогов конкурса и определение исполнителя намечены на 20 августа.
Все проектные работы необходимо выполнить за четыре месяца с момента подписания контракта, то есть до середины ноября.
Ранее, в марте 2024 года, управление капитального строительства Белгорода уже искало подрядчика для выполнения работ. Известно, что победителем аукциона тогда стало ООО «Конкорд». Сумма закупки не изменилась. Однако в итоге контракт расторгли — на основании решения об одностороннем отказе от исполнения.