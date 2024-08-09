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Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

В Белгороде снова объявили закупку на проект капремонта путепровода

В Белгороде вновь ищут того, кто подготовит проект капремонта моста на Ватутина

9 августа 2024, 13:02
Фото: 1MI

В Белгороде снова объявили закупку на проект капремонта путепровода

Требуется выполнить проектные и изыскательские работы. На это готовы потратить 5,2 млн рублей. Примечательно, что закупку объявляют уже второй раз: по итогам первого аукциона контракт с подрядчиком расторгли.

В Белгороде вновь ищут подрядчика для проведения проектных и изыскательских работ по капремонту путепровода на проспекте Ватутина. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Стоимость работ составит 5,2 миллиона рублей.

Срок подачи заявок заканчивается 16 августа, а подведение итогов конкурса и определение исполнителя намечены на 20 августа.

Все проектные работы необходимо выполнить за четыре месяца с момента подписания контракта, то есть до середины ноября.

Ранее, в марте 2024 года, управление капитального строительства Белгорода уже искало подрядчика для выполнения работ. Известно, что победителем аукциона тогда стало ООО «Конкорд». Сумма закупки не изменилась. Однако в итоге контракт расторгли — на основании решения об одностороннем отказе от исполнения.

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#Валерия Колесникова#Город#Капремонт#Госзакупки#Новости Белгорода#Проспект ватутина#Путепровод#Белгород#Подрядчик
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