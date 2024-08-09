В Белгороде вновь ищут того, кто подготовит проект капремонта моста на Ватутина

Ранее, в марте 2024 года, управление капитального строительства Белгорода уже искало подрядчика для выполнения работ. Известно, что победителем аукциона тогда стало ООО «Конкорд». Сумма закупки не изменилась. Однако в итоге контракт расторгли — на основании решения об одностороннем отказе от исполнения.