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Published Сегодня, 09:45

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Семья Жиленковых

Семья работника СГОКа стала призёром всероссийского конкурса «Это у нас семейное»

9 августа 2024, 09:45
Фото: СГОК
Семья Жиленковых
Семья Алексея Жиленкова, оператора пульта управления фабрики окомкования Стойленского ГОКа стала призером и выиграла путешествие в финале всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Конкурс направлен на укрепление внутрисемейных и межпоколенческих отношений.

Конкурс «Это у нас семейное» состоит из нескольких этапов, включая дистанционный этап и окружные полуфиналы. В течение года семейные команды выполняют полезные задания в различных тематических направлениях, таких как знания, спорт, творчество, семья и т. д.

Участниками заявочной кампании стали более 587 тысяч человек — это более 100 тысяч семей из 89 регионов страны. Из Белгородской области в полуфинал вышли 29 участников, в том числе семья Жиленковых: Алексей, супруга Маргарита, 8-летняя дочь Арина и 6-летний сын Гордей.

В финале семья Жиленковых встретилась с 300 командами победителей окружных этапов со всей России. Участникам нужно было выполнить 11 заданий — ситуаций, в которых требуется коллективное семейное решение. Взаимодействие трех поколений семьи, поддержку и взаимовыручку оценивали эксперты.

«Я счастливый человек, у меня идеальная семья: любимая жена, двое прекрасных детей. Секрет семейного счастья простой, главное любить и уважать друг друга. Этот конкурс еще больше нас сблизил, дал возможность познакомиться и пообщаться с другими семьями. Такие яркие впечатления запомнятся на всю жизнь, тем более впереди нас ждет увлекательное путешествие, которое мы выиграли всей семьей», — прокомментировал Алексей Жиленков.

Все 300 семей — финалистов конкурса «Это у нас семейное» отправятся в путешествие по России.

Семья ЖиленковыхСемья Жиленковых
Семья ЖиленковыхСемья Жиленковых
Семья ЖиленковыхСемья Жиленковых
Семья Жиленковых
Фото: СГОК
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