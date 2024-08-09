Семья работника СГОКа стала призёром всероссийского конкурса «Это у нас семейное»

Участниками заявочной кампании стали более 587 тысяч человек — это более 100 тысяч семей из 89 регионов страны. Из Белгородской области в полуфинал вышли 29 участников, в том числе семья Жиленковых: Алексей, супруга Маргарита, 8-летняя дочь Арина и 6-летний сын Гордей.