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Российская компания создала самый мощный гиперкар

Российская компания создала самый мощный гиперкар

9 августа 2024, 08:41
Фото: nilu27.com
Компания Nilu27 представила свою первую разработку. Это самый мощный гиперкар Nilu. Информация о новинке размещена на официальном сайте компании. Ее основателем является дизайнер Александр Селипанов.

По заявленным характеристикам можно сделать вывод, что машина станет самым мощным негибридным гиперкаром, передает newkhakasiya.online.

Объем двигателя V12 составляет 6,5 литра, а мощность автомобиля превышает 1000 лошадиных сил. Разработчиком агрегата выступает компания из Новой Зеландии Hartley Engines. Автомобиль оснащен 7-ступенчатой механической коробкой передач, а время разгона до 100 км/ч не более трех секунд. Предельная скорость нового гиперкара достигает 400 км/ч.

Презентация автомобиля назначена на 15 августа 2024 года, а начало продаж запланировано на 2026 год. Всего планируется выпустить 69 автомобилей этой марки. Машины большей частью будут использоваться на автодорогах общего пользования.

Александр Селипанов родом из Грузии. В начале 90-х годов он с родителями переехал в Москву. До основания собственной компании Селипанов работал дизайнером в нескольких крупных автомобильных компаниях, включая Lamborghini.

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