Российская компания создала самый мощный гиперкар

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По заявленным характеристикам можно сделать вывод, что машина станет самым мощным негибридным гиперкаром, передает newkhakasiya.online.
Объем двигателя V12 составляет 6,5 литра, а мощность автомобиля превышает 1000 лошадиных сил. Разработчиком агрегата выступает компания из Новой Зеландии Hartley Engines. Автомобиль оснащен 7-ступенчатой механической коробкой передач, а время разгона до 100 км/ч не более трех секунд. Предельная скорость нового гиперкара достигает 400 км/ч.
Презентация автомобиля назначена на 15 августа 2024 года, а начало продаж запланировано на 2026 год. Всего планируется выпустить 69 автомобилей этой марки. Машины большей частью будут использоваться на автодорогах общего пользования.
Александр Селипанов родом из Грузии. В начале 90-х годов он с родителями переехал в Москву. До основания собственной компании Селипанов работал дизайнером в нескольких крупных автомобильных компаниях, включая Lamborghini.