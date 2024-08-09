Раненые, эвакуация, отмена развлекательных мероприятия: что произошло в Липецке?

«Уверен, все с пониманием к этому отнесутся. Враг бьёт по мирным жителям в Курске и Белгороде, сегодня массировано атаковал беспилотниками нашу область. Мы не испугаемся, не поддадимся, но и рисковать жизнями наших людей не собираемся», — заявил Игорь Артамонов.