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Published Сегодня, 06:37

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Updated Сегодня, 08:19

В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия

Раненые, эвакуация, отмена развлекательных мероприятия: что произошло в Липецке?

9 августа 2024, 06:37
Фото: 1MI

В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия

Минувшей ночью беспилотники ВСУ атаковали ещё один регион Черноземья. Из-за последствий пришлось временно эвакуировать жителей нескольких населённых пунктов, есть раненые. Кроме того, местные власти решили отменить развлекательные мероприятия.

После трёх часов ночи 9 августа появились сообщения, что Липецк подвергся массированной атаке беспилотников. По данным Минобороны РФ, в регионе за ночь сбито 19 БПЛА.

Как сообщил местный губернатор Игорь Артамонов, произошли взрывы, но вдалеке от гражданских строений. В ГУ МЧС России по Липецкой области сообщили, что возгорание произошло на военном аэродроме.

Для ликвидации последствий ЧП ввели режим ЧС на территории Липецкого муниципального округа. На время пришлось эвакуировать жителей нескольких населённых пунктов.

Всего в зону эвакуации попали 416 домов. Однако некоторые жители решили переждать угрозу в подвалах. По состоянию на 09:00 липчане уже начали возвращаться домой.

Ночью появились сообщения, что в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек. К утру число раненых увеличилось до девяти.

Из-за падения БПЛА повреждения также получил объект энергетической инфраструктуры. Впоследствии света не было у 665 жителей. Однако проблему быстро устранили.

В Липецкой области после ЧП решили отменить все развлекательные мероприятия. Спортивные и семейные останутся в графике, но при соблюдении всех мер безопасности.

«Уверен, все с пониманием к этому отнесутся. Враг бьёт по мирным жителям в Курске и Белгороде, сегодня массировано атаковал беспилотниками нашу область. Мы не испугаемся, не поддадимся, но и рисковать жизнями наших людей не собираемся», — заявил Игорь Артамонов.

Взрывы накануне прогремели и в Белгороде. Ранены два человека, сгорели несколько машин, есть разрушения в домах.

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#Инна Рогова#Происшествия#Пострадавшие#Липецкая область#Черноземье#Эвакуация#Липецк#Чс#Аэродром#Атака ВСУ#Дроны
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