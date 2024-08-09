ПВР для белгородцев развернули в студенческих общежитиях. А что будет с 1 сентября?

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Жители Шебекинского городского округа, которые какое-то время назад уехали из своих домов из-за неспокойной оперативной обстановки и поселились в ПВР, задаются вопросом, куда им идти после начала учебного года. Как отметила одна женщина, остановившаяся в студенческом общежитии Белгорода, в Шебекино ситуация только ухудшается.
«Скажите, пожалуйста, куда нас переселят при открытии очного формата обучения и возвращения студентов в свои общежития?» — спросила белгородка.
На её обращение отреагировали сотрудники министерства образования региона. Они отметили, что надеются на улучшение оперативной обстановки. В противном же случае переселять шебекинцев не будут.
«Будем надеяться на улучшение оперативной обстановки и возможности вернуться в свои дома в ближайшее время. Если обстановка этого не позволит, не переживайте:
с начала нового учебного года Вы продолжите проживание в ПВР», — успокоили белгородцев в минобре.
Напомним, что в последние дни ВСУ активнее начали обстреливать Шебекинский городской округ: при вчерашних атаках пострадали несколько жителей, ещё один погиб, а за 7 августа ранения получили шесть человек.
Утром сегодняшнего дня, 9 августа, стало известно о повторной атаке на МКД, который пострадал от ВСУ утром 7 числа.