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Published Сегодня, 08:06

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В минобре ответили на вопрос о ПВР для белгородцев на базе общежития

ПВР для белгородцев развернули в студенческих общежитиях. А что будет с 1 сентября?

9 августа 2024, 08:06
Фото: 1MI

В минобре ответили на вопрос о ПВР для белгородцев на базе общежития

Жители вынужденно покинули свои дома из-за обстрелов. Их беспокоит дальнейшее проживание, поскольку обстановка в том же Шебекино не улучшается, а у студентов вскоре начнётся новый учебный год. Ситуацию прояснили в минобре региона.

Жители Шебекинского городского округа, которые какое-то время назад уехали из своих домов из-за неспокойной оперативной обстановки и поселились в ПВР, задаются вопросом, куда им идти после начала учебного года. Как отметила одна женщина, остановившаяся в студенческом общежитии Белгорода, в Шебекино ситуация только ухудшается.

«Скажите, пожалуйста, куда нас переселят при открытии очного формата обучения и возвращения студентов в свои общежития?» — спросила белгородка.

На её обращение отреагировали сотрудники министерства образования региона. Они отметили, что надеются на улучшение оперативной обстановки. В противном же случае переселять шебекинцев не будут.

«Будем надеяться на улучшение оперативной обстановки и возможности вернуться в свои дома в ближайшее время. Если обстановка этого не позволит, не переживайте:
с начала нового учебного года Вы продолжите проживание в ПВР», — успокоили белгородцев в минобре.

Напомним, что в последние дни ВСУ активнее начали обстреливать Шебекинский городской округ: при вчерашних атаках пострадали несколько жителей, ещё один погиб, а за 7 августа ранения получили шесть человек.

Утром сегодняшнего дня, 9 августа, стало известно о повторной атаке на МКД, который пострадал от ВСУ утром 7 числа.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Шебекино#Новости Белгорода#Общежитие#Белгород#Минобр#Пвр#Оперативная обстановка
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