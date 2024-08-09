ПВР для белгородцев развернули в студенческих общежитиях. А что будет с 1 сентября?

Жители Шебекинского городского округа, которые какое-то время назад уехали из своих домов из-за неспокойной оперативной обстановки и поселились в ПВР, задаются вопросом, куда им идти после начала учебного года. Как отметила одна женщина, остановившаяся в студенческом общежитии Белгорода, в Шебекино ситуация только ухудшается.