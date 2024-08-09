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Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Одно из главных направлений экспорта из Белгородской области — мясная и молочная продукция.

Птицу, свинину и молочку продолжают вывозить из Белгородской области за границу

9 августа 2024, 06:47
Фото: 1MI
Одно из главных направлений экспорта из Белгородской области — мясная и молочная продукция.

Белгородскую продукцию начали экспортировать в Индию и ОАЭ

Белгородская область активно развивает экспортный потенциал. С января по июль текущего года объём экспорта значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Россельхознадзоре.
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Экспорт

С января по июль 2024 года из Белгородской области отправили на экспорт 175 тысяч тонн продукции, подлежащей ветеринарному контролю. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июле в реестре экспортёров появились новые страны — Индия и Объединённые Арабские Эмираты, куда было отправлено 25 тонн и 107 тонн свинины соответственно. Сейчас Управление Россельхознадзора готовит предприятия к запланированным на август аудитам с Китаем, Филиппинами и Малайзией.

На текущий момент зарегистрированы 105 хозяйствующих субъектов, которые экспортируют свою продукцию из Белгородской области. Всего продукция отправляется в 25 стран, среди которых — Китай, Грузия, Нидерланды, Латвия, Узбекистан, Азербайджан. Большая часть экспорта приходится на корма и кормовые добавки.

Второе место по объёмам экспорта занимает мясная продукция — мясо птицы и свинина. Девять тысяч тонн отправили в Китай, Гонконг, Вьетнам, Сербию, Индию и ОАЭ.

Кроме того, из Белгородской области за границу вывозят молочную продукцию, сырьё животного происхождения, а также клещей.

Из Белгородской области за границу на экспорт отправляют мясо, молочку и клещей
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Мясо#Экспорт#Нидерланды#Китай#Молочная продукция#Индия#Грузия#Белгород#Латвия
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