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Published Сегодня, 07:35

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Updated Сегодня, 07:37

Место одной из аварий

Погибший и пострадавшие: под Белгородом из-за «спешки» случилось два ДТП

9 августа 2024, 07:35
Фото: пресс-служба УМВД по региону
Место одной из аварий

Под Белгородом в аварии с микроавтобусом пострадали люди

За прошедшие сутки на территории Белгородской области случилось две аварии с пострадавшими. В результате дорожно-транспортных происшествий ранения получили несколько человек, ещё один — погиб. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

Первая авария с пострадавшими случилась 8 августа в 16:00 на федеральной дороге «Крым» в Белгородском районе. По предварительным данным, 63-летний водитель Nissan Qashqai не пропустил микроавтобус Ford Transit при повороте налево, произошло столкновение.

В момент аварии в микроавтобусе находились шесть пассажиров. Одна из них, 37-летняя женщина, пострадала. Также ранения получил водитель Nissan.

В Волоконовском районе накануне случилась смертельная авария. Примерно в семь часов вечера на автодороге Белгород — Шебекино — Волоконовка 52-летний водитель скутера Yamaha при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Nissan X-Trail под управлением 27-летнего водителя, из-за чего произошло столкновение.

Транспортные средства получили повреждения, а водитель скутера скончался от ранений на месте происшествия.

Фото с мест аварийФото с мест аварий
Фото с мест аварийФото с мест аварий
Фото с мест аварий
Фото: пресс-служба УМВД по региону
Фото с мест аварийФото с мест аварий
Фото с мест аварий
Фото: пресс-служба УМВД по региону

Ранее в Госавтоинспекции сообщали, что за первые семь месяцев 2024 года количество аварий на территории региона сократилось, однако погибших в результате ДТП стало больше на 15%.

Количество аварий уменьшилось, но погибших белгородцев всё равно стало больше
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#Александра Склярова#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Скутер#Волоконовский район#Белгород#Микроавтобус#Автомобильная авария
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