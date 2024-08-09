Погибший и пострадавшие: под Белгородом из-за «спешки» случилось два ДТП

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
Первая авария с пострадавшими случилась 8 августа в 16:00 на федеральной дороге «Крым» в Белгородском районе. По предварительным данным, 63-летний водитель Nissan Qashqai не пропустил микроавтобус Ford Transit при повороте налево, произошло столкновение.
В момент аварии в микроавтобусе находились шесть пассажиров. Одна из них, 37-летняя женщина, пострадала. Также ранения получил водитель Nissan.
В Волоконовском районе накануне случилась смертельная авария. Примерно в семь часов вечера на автодороге Белгород — Шебекино — Волоконовка 52-летний водитель скутера Yamaha при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Nissan X-Trail под управлением 27-летнего водителя, из-за чего произошло столкновение.
Транспортные средства получили повреждения, а водитель скутера скончался от ранений на месте происшествия.
Ранее в Госавтоинспекции сообщали, что за первые семь месяцев 2024 года количество аварий на территории региона сократилось, однако погибших в результате ДТП стало больше на 15%.