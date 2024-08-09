Погибший и пострадавшие: под Белгородом из-за «спешки» случилось два ДТП

Под Белгородом в аварии с микроавтобусом пострадали люди

За прошедшие сутки на территории Белгородской области случилось две аварии с пострадавшими. В результате дорожно-транспортных происшествий ранения получили несколько человек, ещё один — погиб. Подробности сообщили в региональном УМВД.