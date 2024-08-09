Отдых в Кучугурах: как провести время на отдыхе у Азовского моря

На первый взгляд Кучугуры не похожи на курортный город. В поселке, расположенном в 50 км от Анапы, не прогуливаются группы туристов и нет шумных ночных дискотек. Тем не менее это место довольно популярно среди россиян, предпочитающих спокойный отдых на природе.