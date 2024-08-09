Отдых в Кучугурах: как провести время на отдыхе у Азовского моря

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
На первый взгляд Кучугуры не похожи на курортный город. В поселке, расположенном в 50 км от Анапы, не прогуливаются группы туристов и нет шумных ночных дискотек. Тем не менее это место довольно популярно среди россиян, предпочитающих спокойный отдых на природе.
Основной достопримечательностью Кучугур являются пляжи на побережье Азовского моря. Их золотистый песок, теплая вода и легкий ветерок, разносящий пьянящий аромат степных трав, никого не оставляют равнодушным, пишет newia.ru.
За последние годы инфраструктура поселка расширилась — в Кучугурах открылись торговые сети и гостевые дома, появились новые кафе и рестораны. Многие считают, что вскоре турпоток в Кучугурах превысит таковой в Анапе.
В здешнем море очень чистая вода, которая выглядит мутнее черноморской лишь из-за песка, поднимаемого со дна волнами.
В Кучугурах практически не фиксируются ротавирусные инфекции, и это выгодно отличает поселок от популярных курортов Краснодарского края.
Иногда в августе зацветает вода, а к берегу могут подплывать медузы. Поэтому в Кучугуры советуют ехать в июне или уже в сентябре. В мелководном Азовском море вода остается теплой почти до октября.
Здесь пока нет фешенебельных гостиниц, зато в частном секторе жилье можно арендовать за 600–800 рублей в сутки. Базы отдыха и гостевые дома предоставляют номера за 2500–3000 рублей в сутки.
Цены на блюда в местных кафе тоже радуют демократичностью, а здешние фермеры продают вкусные и свежие овощи и фрукты.
Пляжная инфраструктура и сфера развлечений в Кучугурах не развиты, зато семейный отдых с детьми наверняка удастся на славу — недорого, чисто, тихо, свежий теплый ветерок и ласковое море.