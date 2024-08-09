Один дом дважды атакован БПЛА, в другом возник пожар: что произошло в приграничье?

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Сегодня, 9 августа, украинский БПЛА сбросил взрывное устройство в селе Старый Хутор Валуйского округа, из-за чего повреждения получили два автомобиля и фасад частного дома.
Ещё два дрона ударили по домовладению в хуторе Климовое Борисовского района. На месте атаки случился пожар, который оперативно потушил собственник дома. Глава региона отметил, что ранее огнетушитель жителю выдала местная администрация. Крупных последствий удалось избежать: повреждена оказалась только крыша.
Другие БПЛА дважды атаковали частный дом в селе Нежеголь Шебекинского округа: в нём пострадали остекление и фасад. Также в Ржевке, Нехотеевке, Архангельском, Шебекино и Новой Таволжанке пропал свет после атаки на ЛЭП.
Предварительно, никто не пострадал. На местах продолжают работать оперативные службы. Информацию о последствиях до сих пор уточняют.
Напомним, что ночью регион атаковали 29 украинских беспилотников. Четыре из них ударили по многоквартирному дому в Шебекино, который пару дней назад уже был обстрелян.