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Три населённых пункта в Белгородской области попали под удар украинских дронов

Один дом дважды атакован БПЛА, в другом возник пожар: что произошло в приграничье?

9 августа 2024, 08:57
Фото: 1MI

Три населённых пункта в Белгородской области попали под удар украинских дронов

ВСУ атаковали населённые пункты трёх муниципалитетов Белгородской области. Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал, однако зафиксированы разрушения, отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Сегодня, 9 августа, украинский БПЛА сбросил взрывное устройство в селе Старый Хутор Валуйского округа, из-за чего повреждения получили два автомобиля и фасад частного дома.

Ещё два дрона ударили по домовладению в хуторе Климовое Борисовского района. На месте атаки случился пожар, который оперативно потушил собственник дома. Глава региона отметил, что ранее огнетушитель жителю выдала местная администрация. Крупных последствий удалось избежать: повреждена оказалась только крыша.

Другие БПЛА дважды атаковали частный дом в селе Нежеголь Шебекинского округа: в нём пострадали остекление и фасад. Также в Ржевке, Нехотеевке, Архангельском, Шебекино и Новой Таволжанке пропал свет после атаки на ЛЭП.

Предварительно, никто не пострадал. На местах продолжают работать оперативные службы. Информацию о последствиях до сих пор уточняют.

Напомним, что ночью регион атаковали 29 украинских беспилотников. Четыре из них ударили по многоквартирному дому в Шебекино, который пару дней назад уже был обстрелян.

Второй удар за два дня: ВСУ атаковали один и тот же дом под Белгородом
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