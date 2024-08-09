Нанотехнологи и биологи: как будут выглядеть школы Белгорода после ремонта

В Белгороде продолжают капитальные ремонты восьми школ. Это гимназии № 2, № 5, лицей № 32, школы № 29, 39, 47, 48, 49. На каждом объекте обновят фасады, кровли, инженерные сети, отделку. Благоустроят и прилегающие территории, заменят ограждения и освещение. На все работы выделено чуть более 2 млрд рублей.