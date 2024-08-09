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Published Сегодня, 07:56

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В Белгороде капремонт проведут в восьми школах

Нанотехнологи и биологи: как будут выглядеть школы Белгорода после ремонта

9 августа 2024, 07:56
Фото: 1MI

В Белгороде капремонт проведут в восьми школах

Мэрия Белгорода показала, как будет выглядеть восемь школ после капитального ремонта. Новые системы обучения по направлениям: архитектура, IT, военно-инженерное дело.
Сюжет
Школы

В Белгороде продолжают капитальные ремонты восьми школ. Это гимназии № 2, № 5, лицей № 32, школы № 29, 39, 47, 48, 49. На каждом объекте обновят фасады, кровли, инженерные сети, отделку. Благоустроят и прилегающие территории, заменят ограждения и освещение. На все работы выделено чуть более 2 млрд рублей.

В школах начнут реализовывать новые образовательные программы. В школе № 29 будут изучать программы инженерной и военно-инженерной направленности, в лицее № 32 появятся дополнительные возможности для подготовки будущих IT-специалистов, биоинженеров, нанотехнологов. В школе № 49 будут готовить будущих архитекторов, инженеров-строителей.

Сейчас на объектах прокладывают проводку, инженерные сети, штукатурят стены. Строительные работы завершат до 1 августа 2025 года. Как будут выглядеть обновлённые здания — смотрите на слайдах.

Фото: Презентация оперативное совещание
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#Алёна Мальцева#Образование#Школы#Профориентация#Капремонт школы#Белгород#Учеба
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