Нанотехнологи и биологи: как будут выглядеть школы Белгорода после ремонта

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
В Белгороде продолжают капитальные ремонты восьми школ. Это гимназии № 2, № 5, лицей № 32, школы № 29, 39, 47, 48, 49. На каждом объекте обновят фасады, кровли, инженерные сети, отделку. Благоустроят и прилегающие территории, заменят ограждения и освещение. На все работы выделено чуть более 2 млрд рублей.
В школах начнут реализовывать новые образовательные программы. В школе № 29 будут изучать программы инженерной и военно-инженерной направленности, в лицее № 32 появятся дополнительные возможности для подготовки будущих IT-специалистов, биоинженеров, нанотехнологов. В школе № 49 будут готовить будущих архитекторов, инженеров-строителей.
Сейчас на объектах прокладывают проводку, инженерные сети, штукатурят стены. Строительные работы завершат до 1 августа 2025 года. Как будут выглядеть обновлённые здания — смотрите на слайдах.