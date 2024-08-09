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Published Сегодня, 09:13

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Updated Сегодня, 09:15

Российская авиация уничтожила украинские резервы в Сумской области.

Минобороны: уничтожается живая сила и техника ВСУ около сёл под Курском

9 августа 2024, 09:13
Фото: 1MI
Российская авиация уничтожила украинские резервы в Сумской области.

В Минобороны РФ обновили данные о потерях ВСУ в результате боёв под Курском

Операция по уничтожению формирований ВСУ на приграничных территориях Курской области продолжается. За последние сутки были пресечены попытки украинской армии проникнуть вглубь России, сообщили в ведомстве.

В МЧС России признали обстановку на территории Курской области ЧС федерального характера. С начала боёв были ранены более 60 мирных жителей. Как минимум девять из них — дети.

Всего с начала боевых действий на территории России противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, включая 67 боевых бронированных машин, 17 бронетранспортёров, 12 танков, шесть боевых машин пехоты, три орудия полевой артиллерии и две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1».

За вчерашний день украинские военные формирования потеряли более 280 солдат и 27 единиц бронетехники. В их числе — 18 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, пять бронетранспортёров, четыре танка.

Сейчас боестолкновения между российской и украинской армиями идут в районах населённых пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине города Суджи.

В районе посёлка Южный уничтожены пять украинских бронетранспортёров «Страйкер». В районе села Мартыновка была уничтожена колонна украинской техники: танк, четыре бронетранспортёра и боевая бронированная машина «Козак».

Кроме того, были уничтожены 155-мм гаубица М777, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 152 мм орудие Д-20.

В МЧС сделали важное объявление о ситуации в Курской области
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