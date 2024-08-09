Месть подаётся холодной водой? «Комбинат КМАруда» подал в суд на «Белоблводоканал»

«Комбинат КМАруда» требует с «Белоблводоканал» 31 млн рублей

«Белоблводоканал» требовал с «Комбинат КМАруда» 27 млн рублей, теперь всё наоборот, и сумма уже 31 млн рублей. Что известно на данный момент — читайте в материале Бел.Ру.