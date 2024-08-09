Месть подаётся холодной водой? «Комбинат КМАруда» подал в суд на «Белоблводоканал»

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
8 августа АО «Комбинат КМАруда» подало исковое заявление в Арбитражный суд Белгородской области на сумму более 31 млн рублей. Ответчиком указан ГУП «Белоблводоканал».
Всего с поставщика воды предприятие требует 31,77 млн рублей. Другой информации в картотеке судебных пока нет. Категория дела — «Об устранении нарушений прав собственника, не связанных с лишением владения».
Напомним, что ранее ГУП «Белоблводоканал» подал иск на 27 млн на АО «Комбинат КМАруда» за самовольное использование централизованной системы холодного водоснабжения. Оба предприятия отказались комментировать подробности дела для Бел.Ру.
Связан ли новый спор с предыдущим иском — неизвестно.