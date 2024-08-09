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«Комбинат КМАруда» требует с «Белоблводоканал» 31 млн рублей

Месть подаётся холодной водой? «Комбинат КМАруда» подал в суд на «Белоблводоканал»

9 августа 2024, 11:16
Фото: 1MI

«Комбинат КМАруда» требует с «Белоблводоканал» 31 млн рублей

«Белоблводоканал» требовал с «Комбинат КМАруда» 27 млн рублей, теперь всё наоборот, и сумма уже 31 млн рублей. Что известно на данный момент — читайте в материале Бел.Ру.

8 августа АО «Комбинат КМАруда» подало исковое заявление в Арбитражный суд Белгородской области на сумму более 31 млн рублей. Ответчиком указан ГУП «Белоблводоканал».

Всего с поставщика воды предприятие требует 31,77 млн рублей. Другой информации в картотеке судебных пока нет. Категория дела — «Об устранении нарушений прав собственника, не связанных с лишением владения».

Напомним, что ранее ГУП «Белоблводоканал» подал иск на 27 млн на АО «Комбинат КМАруда» за самовольное использование централизованной системы холодного водоснабжения. Оба предприятия отказались комментировать подробности дела для Бел.Ру.

Связан ли новый спор с предыдущим иском — неизвестно.

И тут, и там: «Белоблводоканал» тоже не раскрыл содержание иска к «Комбинату КМАруда»
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