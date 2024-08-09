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Глава Курчатова, где находится Курская АЭС, назвал ситуацию в городе напряжённой

Глава Курчатова, где находится Курская АЭС, назвал ситуацию в городе напряжённой

9 августа 2024, 10:05
Фото: 1MI
Жителей города Курчатов в Курской области попросили не паниковать и доверять только официальной информации, поскольку ВСУ ведут бои не только на границе, но и в социальных сетях, рассылая фейки. К жителям обратился глава города.

Глава города Курчатов в Курской области Игорь Корпунков сообщил, что в нескольких десятках километров от границ ведутся боевые действия, поэтому обстановка остаётся напряжённой. Однако российские военнослужащие дают отпор ВСУ, поэтому чиновник просит жителей не поддаваться панике.

«Ещё раз обращаюсь ко всем жителям нашего города: не поддавайтесь панике и информационным провокациям врага! Враг использует против нас не только боевое вооружение, но и задействовал так называемый, психологический спецназ. Его цель — посеять панику среди населения, создать неуправляемую ситуацию и хаос. Наша общая задача — этого не допустить!» — обратился к курянам Корпунков.

Несмотря на обстрелы, все предприятия и службы Курчатова продолжают работать в штатном режиме. Добавим, что в этом городе расположена Курская АЭС.

Ситуация в Курской области остаётся напряжённой уже несколько дней. Из-за обстрелов в приграничном регионе ввели режим ЧС. Ранения получили уже более 60 курян.

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#Александра Склярова#Общество#Курская область#Курчатов#Черноземье#Приграничье#Курская аэс#Атака ВСУ#Обстрелы
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