Глава Курчатова, где находится Курская АЭС, назвал ситуацию в городе напряжённой

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Глава города Курчатов в Курской области Игорь Корпунков сообщил, что в нескольких десятках километров от границ ведутся боевые действия, поэтому обстановка остаётся напряжённой. Однако российские военнослужащие дают отпор ВСУ, поэтому чиновник просит жителей не поддаваться панике.
«Ещё раз обращаюсь ко всем жителям нашего города: не поддавайтесь панике и информационным провокациям врага! Враг использует против нас не только боевое вооружение, но и задействовал так называемый, психологический спецназ. Его цель — посеять панику среди населения, создать неуправляемую ситуацию и хаос. Наша общая задача — этого не допустить!» — обратился к курянам Корпунков.
Несмотря на обстрелы, все предприятия и службы Курчатова продолжают работать в штатном режиме. Добавим, что в этом городе расположена Курская АЭС.
Ситуация в Курской области остаётся напряжённой уже несколько дней. Из-за обстрелов в приграничном регионе ввели режим ЧС. Ранения получили уже более 60 курян.