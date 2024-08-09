Четвёртый тревожный день в Курской области. Что произошло за сутки?

В соседнем регионе неспокойно с 6 августа, когда появились сообщения о попытке ВСУ прорваться через границу. Об обстановке в Курской области приходят противоречивые сообщения. Однако точно известно, что выросло число раненых и что ситуацию признали ЧС федерального характера.

ЧС федерального характера Раненых стало больше Что происходит в Судже и других населённых пунктах приграничья? Просят эвакуироваться и удаляют посты Как помогают курянам из-за сложной обстановки?