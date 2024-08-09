Четвёртый тревожный день в Курской области. Что произошло за сутки?

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:43
Утром 9 августа МЧС сообщило, что сложившуюся обстановку в Курской области отнесли к чрезвычайным ситуациям федерального характера.
Соответствующее решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании.
В период с 6 по 8 августа в Курской области из-за массированных атак ВСУ пострадали 66 человек, сообщили накануне вечером в федеральном Минздраве. Среди общего числа раненых — девять детей.
В курских больницах остаются 38 человек. Девятерых пострадавших эвакуировали в федеральные центры Минздрава и столичные клиники.
Для оказания помощи раненым организована работа сводной бригады, в которую входят медики из Белгородской области.
В Курской области также развернули мобильный госпиталь на 100 коек.
Официальной информации всё ещё нет. Мэр города Суджи Виталий Слащев так ответил RT на вопрос об обстановке: «Всё нормально, эвакуация ведётся, потихоньку ведётся. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?»
Несколько СМИ (в частности РБК) со ссылкой на РИА «Новости», сообщили, что глава курского Коренево Роман Пугачев заявил агентству, что в посёлке шумно, но «никого нет — ни техники военной, ни людей военных».
Глава Рыльского района Курской области Андрей Белоусов накануне объявил о «добровольной эвакуации». Местным жителям предлагалось уехать самостоятельно, а также на автобусах от местной администрации.
На запись обратили внимание в том числе федеральные СМИ. Однако спустя время Белоусов удалил пост, заметили журналисты.
Тем временем мэр Льгова Алексей Клемешов заявил, что многие местные жители покинули город. Несмотря на то, что здесь пока тихо, чиновник предупредил, что возвращаться домой стоит «только после окончательной стабилизации обстановки».
Жителям Курской области, которым пришлось покинуть жильё из-за массированных атак ВСУ, выплатят по 10 тысяч рублей. Утверждается, что это деньги на «первичные расходы».
Всего же правительство РФ выделит Курской области 220 млн рублей на материальную помощь жителям региона.
В Минцифры РФ в свою очередь сообщили, что до окончания режима ЧС в восьми районах Курской области мобильный интернет и связь будут бесплатными — даже при минусовом балансе.
Также известно, что на время действия ЧС в Курске отменили плату за парковки.