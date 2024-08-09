Белгородцы требуют разъяснить, чего ждать в приграничье после событий под Курском

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Белгородцы обеспокоены ситуацией в приграничных районах Курской области. Последние пару дней в интернете распространяется неподтверждённая информация о том, что украинские военные якобы хотят попытаться прорваться через государственную границу на территории Белгородской области. При этом предположительной целью называют Краснояружский район.
В Сети распространяются фото и видео, на которых запечатлены очереди из, как утверждается, краснояружцев на АЗС в соседнем Ракитянском районе. Пользователи пишут, что люди готовы стоять в очередях часами.
Глава администрации Ракитянского района Анатолий Климов попытался успокоить жителей. Он заверил, что обстановка на территории Ракитянского района остаётся стабильной, и попросил ориентироваться исключительно на информацию из официальных источников.
Правда, не всех устроил такой ответ. «Насколько [ситуация остаётся] стабильной? А то в Курской области тоже была стабильной. Как вы определяете стабильность обстановки?» — интересуются люди.
Напомним, что вчера, 8 августа, губернатор попросил жителей покинуть село Колотиловка в Краснояружском районе. В последние дни там участились обстрелы. Кроме того, тех, кто находится в ПВР в Красной Яруге, было решено перевезти в областной центр.