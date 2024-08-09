Белгородцы требуют разъяснить, чего ждать в приграничье после событий под Курском

Напомним, что вчера, 8 августа, губернатор попросил жителей покинуть село Колотиловка в Краснояружском районе. В последние дни там участились обстрелы. Кроме того, тех, кто находится в ПВР в Красной Яруге, было решено перевезти в областной центр.