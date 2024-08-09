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Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

На фоне тревожных сообщений из Курской области белгородцы сообщили об очередях на АЗС в приграничье.

Белгородцы требуют разъяснить, чего ждать в приграничье после событий под Курском

9 августа 2024, 07:17
Фото: 1MI
На фоне тревожных сообщений из Курской области белгородцы сообщили об очередях на АЗС в приграничье.

Белгородские власти прокомментировали информацию об очередях на заправках

В приграничных районах Курской области идут бои между российскими и украинскими военными, прорвавшимися через государственную границу. Слухи о возможном прорыве в Белгородскую область пугают жителей. Власти призвали людей не разводить панику.
Сюжет
Граница

Белгородцы обеспокоены ситуацией в приграничных районах Курской области. Последние пару дней в интернете распространяется неподтверждённая информация о том, что украинские военные якобы хотят попытаться прорваться через государственную границу на территории Белгородской области. При этом предположительной целью называют Краснояружский район.

В Сети распространяются фото и видео, на которых запечатлены очереди из, как утверждается, краснояружцев на АЗС в соседнем Ракитянском районе. Пользователи пишут, что люди готовы стоять в очередях часами.

Глава администрации Ракитянского района Анатолий Климов попытался успокоить жителей. Он заверил, что обстановка на территории Ракитянского района остаётся стабильной, и попросил ориентироваться исключительно на информацию из официальных источников.

Правда, не всех устроил такой ответ. «Насколько [ситуация остаётся] стабильной? А то в Курской области тоже была стабильной. Как вы определяете стабильность обстановки?» — интересуются люди.

Напомним, что вчера, 8 августа, губернатор попросил жителей покинуть село Колотиловка в Краснояружском районе. В последние дни там участились обстрелы. Кроме того, тех, кто находится в ПВР в Красной Яруге, было решено перевезти в областной центр.

«Пока здесь опасно»: белгородцев попросили уехать из ещё одного села
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