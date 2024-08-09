Азат Ислаев рассказал о стратегических задачах стройкомплекса Югры

В 2024 году на дорожные работы в регионе планируется выделить более 33,4 миллиарда рублей. Из этой суммы 8,1 миллиарда рублей будет направлено на содержание автодорог регионального значения, 3,8 миллиарда рублей — на их строительство, реконструкцию и ремонт, столько же планируют потратить на обслуживание автодорог местного значения.