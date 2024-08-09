Азат Ислаев рассказал о стратегических задачах стройкомплекса Югры

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
В ходе совещания были изучены актуальные проблемы, с которыми сталкивается строительная отрасль, включая вопросы аварийного жилья, комплексного развития территорий и модернизации коммунальной инфраструктуры. Глава Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что приоритетным направлением развития отрасли должно стать переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, пишет muksun.fm.
Представители бизнеса отметили, что для ускорения темпа ввода жилья необходимо решить технические вопросы, связанные с повторным прохождением госэкспертизы. Вице-губернатор Азат Ислаев в своем выступлении обратил внимание на важность развития дорожной инфраструктуры в регионе. Благодаря усилиям властей Югра занимает одно из первых мест в России по качеству дорожного покрытия.
В 2024 году на дорожные работы в регионе планируется выделить более 33,4 миллиарда рублей. Из этой суммы 8,1 миллиарда рублей будет направлено на содержание автодорог регионального значения, 3,8 миллиарда рублей — на их строительство, реконструкцию и ремонт, столько же планируют потратить на обслуживание автодорог местного значения.
Во время расширенного совещания Кухарук рассказал, что в поездках по муниципалитетам особо важной представляется возможность делового общения со строителями. Вице-губернатор Азат Ислаев подчеркнул, что создание современной инфраструктуры для улучшения качества жизни югорчан является главной стратегической задачей стройкомплекса Югры. Сегодня в отрасли занято более 90 тысяч человек.
Спикер думы Югры Борис Хохряков рассказал о партийной программе «Карта развития Югры», которая включает 783 социально значимых проекта, из которых почти 40% имеют отношение к строительству. Среди наиболее значимых проектов — возведение Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства, открытие научно-образовательного центра Пермского национального исследовательского политехнического университета.
Депутат особо отметил важность исполнения наказов жителей Югры, включая открытие стационара на 120 койко-мест в Урае, досрочную сдачу в эксплуатацию школы на 1 725 мест в микрорайоне Иртыш-2 в Ханты-Мансийске и газораспределительную станцию на территории поселка Зеленоборск Советского района.