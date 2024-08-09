Автомобиль на шебекинской трассе подвергся атаке дрона: ранены три человека

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
На трассе в Шебекинском горокруге автомобиль попал под удар дрона. Ранены три мирных жителя.
Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Мужчина — баротравму и осколочные ранения. Состояние обоих пострадавших оценивают как средней степени тяжести.
Ещё один мужчина попал в больницу в тяжёлом состоянии. У него баротравма, ожог, ранения лица.
Разрушения есть и в Шебекино после ещё одной атаки БПЛА. Повреждены три автобуса и легковой автомобиль. В нежилом здании задело остекление и фасад.
В частном секторе города в четырёх домах выбило окна. На территории пятого повреждены забор и хозпостройка.
Шебекинский горокруг с утра находится под ударами ВСУ. Четыре дрона вновь ударили по одной из многоэтажек в городе. После ещё одной атаки несколько населённых пунктов временно остались без света.
Помимо Шебекино, удары сегодня на себя приняли Нежеголь, Вознесеновка, Муром.
После обстрелов в горокруге остаются неразорвавшиеся суббоеприпасы.