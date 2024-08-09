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Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

ВСУ атаковали Шебекинский горокруг, есть пострадавшие и разрушения

Автомобиль на шебекинской трассе подвергся атаке дрона: ранены три человека

9 августа 2024, 14:16
Фото: 1MI

ВСУ атаковали Шебекинский горокруг, есть пострадавшие и разрушения

Ранены женщины и двое мужчин. Кроме того, после ещё одной атаки БПЛА и обстрела повреждены дома, автобусы, легковушка.
Сюжет
Обстрел

На трассе в Шебекинском горокруге автомобиль попал под удар дрона. Ранены три мирных жителя.

Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Мужчина — баротравму и осколочные ранения. Состояние обоих пострадавших оценивают как средней степени тяжести.

Ещё один мужчина попал в больницу в тяжёлом состоянии. У него баротравма, ожог, ранения лица.

Разрушения есть и в Шебекино после ещё одной атаки БПЛА. Повреждены три автобуса и легковой автомобиль. В нежилом здании задело остекление и фасад.

В частном секторе города в четырёх домах выбило окна. На территории пятого повреждены забор и хозпостройка.

Шебекинский горокруг с утра находится под ударами ВСУ. Четыре дрона вновь ударили по одной из многоэтажек в городе. После ещё одной атаки несколько населённых пунктов временно остались без света.

Помимо Шебекино, удары сегодня на себя приняли Нежеголь, Вознесеновка, Муром.

После обстрелов в горокруге остаются неразорвавшиеся суббоеприпасы.

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