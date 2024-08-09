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Гейминг

Аналитики назвали самые популярные облачные игры у белгородских геймеров

9 августа 2024, 10:49
Фото: МТС
Гейминг
Цифровая экосистема МТС проанализировала предпочтения белгородских пользователей сервиса туманного гейминга МТС Fog Play (18+).

Самым популярным жанром среди игроков в регионе с января по июль 2024 года стали ролевые экшены — на них пришлось около трети всех игровых сессий, а самой популярной игрой стала Cyberpunk 2077 (18+).

У белгородских игроков топ популярных жанров возглавил ролевые экшены (Action RPG). В 2024 году на него пришлось 28% игровых сессий. На втором месте расположился приключенческий экшен (Action adventure) c долей 24%. Тройку лидеров замыкают симуляторы (18%).

Примечательно, что предпочтения белгородских геймеров существенно разнятся с общероссийскими тенденциями. В топе по популярности у игроков нашего региона — футбольная видеоигра, стратегия, а также классика — приключения угонщика, любителя скорости и крутых авто Grand Theft Auto (18+) и старая добрая Dota 2 (18+). А вот жители других регионов Центральной России зависают на приключенческих экшенах.

Топ-10 популярных игр у белгородцев по количеству игровых сессий выглядит так:

  1. EA SPORTS FC™ 24 (18+)
  2. Foxhole (18+)
  3. Cyberpunk 2077 (18+)
  4. ELDEN RING (18+)
  5. Grand Theft Auto V (18+)
  6. PUBG: BATTLEGROUNDS (18+)
  7. Baldur's Gate 3 (18+)
  8. Red Dead Redemption 2 (18+)
  9. Hogwarts Legacy (18+)
  10. Dota 2(18+)

Аналитики МТС отмечают, что в целом россияне стали чаще играть с помощью облачного гейминга. С января по июль 2024 года среднемесячная аудитория сервиса МТС Fog Play по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилась в 1,5 раза до 100 тыс. человек, а количество игровых сессий выросло более чем в три раза. Также в 2 раза увеличилось количество сдаваемых ПК для игроков, достигнув почти 2 тысяч устройств.

МТС будет бесплатно предупреждать белгородцев об утечке данных из других организаций
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород
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