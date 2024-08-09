Аналитики назвали самые популярные облачные игры у белгородских геймеров

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
У белгородских игроков топ популярных жанров возглавил ролевые экшены (Action RPG). В 2024 году на него пришлось 28% игровых сессий. На втором месте расположился приключенческий экшен (Action adventure) c долей 24%. Тройку лидеров замыкают симуляторы (18%).
Примечательно, что предпочтения белгородских геймеров существенно разнятся с общероссийскими тенденциями. В топе по популярности у игроков нашего региона — футбольная видеоигра, стратегия, а также классика — приключения угонщика, любителя скорости и крутых авто Grand Theft Auto (18+) и старая добрая Dota 2 (18+). А вот жители других регионов Центральной России зависают на приключенческих экшенах.
Топ-10 популярных игр у белгородцев по количеству игровых сессий выглядит так:
Аналитики МТС отмечают, что в целом россияне стали чаще играть с помощью облачного гейминга. С января по июль 2024 года среднемесячная аудитория сервиса МТС Fog Play по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилась в 1,5 раза до 100 тыс. человек, а количество игровых сессий выросло более чем в три раза. Также в 2 раза увеличилось количество сдаваемых ПК для игроков, достигнув почти 2 тысяч устройств.