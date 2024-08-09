Аналитики назвали самые популярные облачные игры у белгородских геймеров

Аналитики МТС отмечают, что в целом россияне стали чаще играть с помощью облачного гейминга. С января по июль 2024 года среднемесячная аудитория сервиса МТС Fog Play по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилась в 1,5 раза до 100 тыс. человек, а количество игровых сессий выросло более чем в три раза. Также в 2 раза увеличилось количество сдаваемых ПК для игроков, достигнув почти 2 тысяч устройств.