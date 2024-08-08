Звездные женихи: кто из знаменитостей еще не связал себя узами брака

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Топ-пять звездных кавалеров публикует newia.
Основателя Telegram Павла Дурова многие не рассматривают как жениха, потому что в СМИ успела просочиться информация о его связи с Ириной Болгар и об их детях. Между тем Павел, обладатель состояния в 9,15 миллиарда долларов (около 78,4 миллиарда рублей), до сих пор не вступил в брак.
Актер Марк Эйдельштейн, восходящая звезда мирового кино, который снялся в проекте «Анора», получившем «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, по словам его отца, по-прежнему снимает жилье вместе с приятелями. Правда, актер поселился на Тверской, что говорит о его успешности.
Актер Никита Кологривый вернулся в ряды завидных женихов после развода с женой Александриной Питиримовой. Он регулярно навещает дочь, но большую часть времени проводит в командировках и на съемках, за последнее время сыграв сразу в нескольких проектах: «Чистые», «Комбинация», «Последний богатырь».
У рэпера Тимати родилось уже двое детей, Алиса и Ратмир, хотя он так и не успел побывать в загсе. У Тимати было немало романов, ни один из которых не привел к свадьбе. Сейчас музыкант отдалился от светской жизни, все время посвящая бизнесу.
Егор Крид много лет пребывает в статусе завидного жениха, хотя ему этот статус не по душе. Он мечтает о карьере многодетного отца и даже участвовал в реалити-шоу, но пока так и не создал семью. Крид много работает, но в глубине души не теряет надежды найти любовь.