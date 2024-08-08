Звездные женихи: кто из знаменитостей еще не связал себя узами брака

Егор Крид много лет пребывает в статусе завидного жениха, хотя ему этот статус не по душе. Он мечтает о карьере многодетного отца и даже участвовал в реалити-шоу, но пока так и не создал семью. Крид много работает, но в глубине души не теряет надежды найти любовь.