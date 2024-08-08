Журналисты анонсировали интервью с выжившим экс-мэром Купянска Мацегорой

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Старооскольские журналисты утверждают, что Геннадий Мацегора выжил после покушения 7 июня. Он продолжает руководить ФОКом «Георгиевский» в Старом Осколе.
Ранее сообщалось, что в бывшего мэра Купянска Мацегору стреляли в Старом Осколе. Стрелок с места преступления скрылся. Пострадавшего мужчину доставили в больницу в критическом состоянии.
Позже близкий к силовикам Telegram-канал «Baza» сообщил, что Мацегора скончался в результате покушения. Тогда ответственность за якобы убийство взяло на себя ГУР Украины.