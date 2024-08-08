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Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Геннадий Мацегора

Журналисты анонсировали интервью с выжившим экс-мэром Купянска Мацегорой

8 августа 2024, 11:56
Фото: страница Геннадия Мацегоры в соцсети
Геннадий Мацегора

«9 Канал»: Геннадий Мацегора выжил после покушения в Старом Осколе

Как сообщает «9 Канал», бывший мэр Купянска Харьковской области выжил после покушения 7 июня. Геннадий Мацегора продолжает руководить ФОКом «Георгиевский» в Старом Осколе.

Старооскольские журналисты утверждают, что Геннадий Мацегора выжил после покушения 7 июня. Он продолжает руководить ФОКом «Георгиевский» в Старом Осколе.

Ранее сообщалось, что в бывшего мэра Купянска Мацегору стреляли в Старом Осколе. Стрелок с места преступления скрылся. Пострадавшего мужчину доставили в больницу в критическом состоянии.

Позже близкий к силовикам Telegram-канал «Baza» сообщил, что Мацегора скончался в результате покушения. Тогда ответственность за якобы убийство взяло на себя ГУР Украины.

Подготовка интервью с МацегоройПодготовка интервью с Мацегорой
Подготовка интервью с Мацегорой
Фото: Старооскольский «9 Канал»
Baza: экс-мэр Купянска Мацегора, в которого стреляли в Белгородской области, умер
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#Валерия Колесникова#Происшествия#Старый Оскол#Украина#Новости Старого Оскола#Покушение#Харьковская область#Купянск#Выжил#Геннадий Мацегора
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