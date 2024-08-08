Всё-таки дежурные группы? Как будут работать детские сады в Белгороде

Мэрия Белгорода разъяснила ситуацию с работой детсадов

После того, как объявили об открытии всех школ в столице региона, родителей также заинтересовало, в каком формате будут работать детские сады. Однако информация, которую предоставляют власти, кажется противоречивой. Подробности Бел.Ру запросило в мэрии Белгорода.