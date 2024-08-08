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Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Собираются ли открывать все детские сады в Белгороде?

Всё-таки дежурные группы? Как будут работать детские сады в Белгороде

8 августа 2024, 09:21
Фото: Изображение Midjourney
Собираются ли открывать все детские сады в Белгороде?

Мэрия Белгорода разъяснила ситуацию с работой детсадов

После того, как объявили об открытии всех школ в столице региона, родителей также заинтересовало, в каком формате будут работать детские сады. Однако информация, которую предоставляют власти, кажется противоречивой. Подробности Бел.Ру запросило в мэрии Белгорода.
Сюжет
Дети

Родители дошколят интересуются: как будут работать детские сады в Белгороде? Мэр города Валентин Демидов сообщил, что пока все учреждения дошкольного образования продолжат работать в режиме дежурных групп.

Он уточнил, что количество детей должно соответствовать количеству мест в укрытиях и безопасных зонах детских садов.

«Если вашему ребёнку необходимо место в дежурной группе, то прошу вас обратиться к заведующей», — добавил Валентин Демидов.

Вместе с тем на утреннем совещании в мэрии было озвучено, что в новом учебном году, кроме школ в Белгороде, начнут работу в обычном режиме около 70 дошкольных образовательных учреждений.

Бел.Ру запросило комментарий в мэрии по поводу работы детсадов. В городской администрации ответили, что на данный момент 85% дошкольных учреждений работает в режиме дежурных групп.

На сегодня каких-то изменений с 1 сентября не планируется. Всё зависит от оперативной обстановки и решений оперштаба области.
мэрия Белгорода
В Белгороде с 1 сентября откроются все школы
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#Валерия Колесникова#Город#Дети#Родители#Новости Белгорода#1 сентября#Детские сады#Белгород#Дежурные группы#Валентин Демидов
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