Всё-таки дежурные группы? Как будут работать детские сады в Белгороде

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Родители дошколят интересуются: как будут работать детские сады в Белгороде? Мэр города Валентин Демидов сообщил, что пока все учреждения дошкольного образования продолжат работать в режиме дежурных групп.
Он уточнил, что количество детей должно соответствовать количеству мест в укрытиях и безопасных зонах детских садов.
«Если вашему ребёнку необходимо место в дежурной группе, то прошу вас обратиться к заведующей», — добавил Валентин Демидов.
Вместе с тем на утреннем совещании в мэрии было озвучено, что в новом учебном году, кроме школ в Белгороде, начнут работу в обычном режиме около 70 дошкольных образовательных учреждений.
Бел.Ру запросило комментарий в мэрии по поводу работы детсадов. В городской администрации ответили, что на данный момент 85% дошкольных учреждений работает в режиме дежурных групп.
На сегодня каких-то изменений с 1 сентября не планируется. Всё зависит от оперативной обстановки и решений оперштаба области.
мэрия Белгорода