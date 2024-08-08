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Posted 8 августа, 10:12

Published 8 августа, 10:12

Modified 8 августа, 10:19

Updated 8 августа, 10:19

«Принял, понял»: Поддубного привезли в тяжёлом состоянии в Москву, но он в сознании

8 августа 2024, 10:12

Военкора Евгения Поддубного доставили в московскую больницу

Сюжет
Приграничье
Евгения Поддубного, пострадавшего вчера после атаки ВСУ на Суджанский район Курской области, доставили в московскую больницу имени Склифосовского. Видео публикует московский депздрав.

Военного корреспондента Евгения Поддубного доставили в Институт скорой помощи имени Склифосовского. Сейчас его определили в шоковый зал реанимации.

У журналиста обожжено 20% тела, диагностированы черепно-мозговая травма, повреждения лицевого скелета и осколочные ранения, сообщает Baza. Несмотря на серьёзность увечий, Евгений находится в сознании и общается с врачами.

Напомним, что вчера, 7 августа, депутат Михаил Делягин сообщил, что Поддубный скончался в Суджанском районе Курской области из-за атаки украинского дрона на автомобиль.

Позже информацию о гибели опровергли. Поддубного госпитализировали в Курске. Туда раненого доставили бригадой скорой помощи в крайне тяжёлом состоянии.

Стало известно о состоянии раненного в Курской области военкора Поддубного
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