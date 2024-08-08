«Принял, понял»: Поддубного привезли в тяжёлом состоянии в Москву, но он в сознании

Военкора Евгения Поддубного доставили в московскую больницу

Сюжет Приграничье

Евгения Поддубного, пострадавшего вчера после атаки ВСУ на Суджанский район Курской области, доставили в московскую больницу имени Склифосовского. Видео публикует московский депздрав.