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Posted 8 августа, 10:48

Published 8 августа, 10:48

Modified 8 августа, 10:48

Updated 8 августа, 10:48

От массовых мероприятий в Орловской области решили отказаться из-за событий в соседнем Курском регионе.

В одном из регионов Черноземья перенесли массовые мероприятия из-за событий в Курске

8 августа 2024, 10:48
Фото: 1MI. От массовых мероприятий в Орловской области решили отказаться из-за событий в соседнем Курском регионе.

Орловский губернатор Клычков объявил о переносе массовых мероприятий

Сюжет
Черноземье
В Орловской области, которая граничит с Курской, где сейчас идут бои ВС РФ с прорвавшимися через границу украинскими военными, объявили о переносе массовых мероприятий. Такое решение приняли, чтобы сосредоточиться на помощи пострадавшим, прибывающих из соседнего региона, сообщил Андрей Клычков.

В Орловской области решили перенести массовые и увеселительные мероприятия. Их проведут, «когда освободим нашу территорию», сообщает орловский губернатор. Пока же в регионе хотят сосредоточить внимание на оказание помощи пострадавшим.

На данный момент Орловская область приняла 77 курян, вынужденных покинуть свои дома в приграничных районах региона. Беженцев размещают в гостиницах и ПВР. Людям предоставляются помощь и вещи первой необходимости.

По заверениям губернатора Андрея Клычкова, в Орловской области уже подготовили дополнительные места для размещения эвакуированных из курского приграничья граждан.

Также организован сбор гуманитарной помощи. Требуются бутилированная вода, предметы личной гигиены, одежда, в том числе детская, пишет местное издание «Орелtimes». Гуманитарный груз планируют собрать в течение дня, а отвезти на место — завтра.

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#Валерия Колесникова#Общество#Курская область#Гуманитарная помощь#Перенос#Черноземье#Массовые мероприятия#Орловская область#Пункты временного размещения
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