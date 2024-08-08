В одном из регионов Черноземья перенесли массовые мероприятия из-за событий в Курске

Орловский губернатор Клычков объявил о переносе массовых мероприятий

Сюжет Черноземье

В Орловской области, которая граничит с Курской, где сейчас идут бои ВС РФ с прорвавшимися через границу украинскими военными, объявили о переносе массовых мероприятий. Такое решение приняли, чтобы сосредоточиться на помощи пострадавшим, прибывающих из соседнего региона, сообщил Андрей Клычков.