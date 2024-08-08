В одном из регионов Черноземья перенесли массовые мероприятия из-за событий в Курске

Posted 8 августа, 10:48
Published 8 августа, 10:48
Modified 8 августа, 10:48
Updated 8 августа, 10:48
В Орловской области решили перенести массовые и увеселительные мероприятия. Их проведут, «когда освободим нашу территорию», сообщает орловский губернатор. Пока же в регионе хотят сосредоточить внимание на оказание помощи пострадавшим.
На данный момент Орловская область приняла 77 курян, вынужденных покинуть свои дома в приграничных районах региона. Беженцев размещают в гостиницах и ПВР. Людям предоставляются помощь и вещи первой необходимости.
По заверениям губернатора Андрея Клычкова, в Орловской области уже подготовили дополнительные места для размещения эвакуированных из курского приграничья граждан.
Также организован сбор гуманитарной помощи. Требуются бутилированная вода, предметы личной гигиены, одежда, в том числе детская, пишет местное издание «Орелtimes». Гуманитарный груз планируют собрать в течение дня, а отвезти на место — завтра.