Укрытия и новые карты: что сделают в школах Белгорода до начала учебного года

С 1 сентября 2024 года в Белгороде школьники вернутся на обучение в школы. До этого как минимум две четверти школьники провели на дистанционном обучении. Готовы ли школы вновь открыть двери? На оперативном совещании рассказали об обеспечении школ модульными укрытиями.