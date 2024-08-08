Укрытия и новые карты: что сделают в школах Белгорода до начала учебного года

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
С 1 сентября 2024 года в Белгороде школьники вернутся на обучение в школы. До этого как минимум две четверти школьники провели на дистанционном обучении. Готовы ли школы вновь открыть двери? На оперативном совещании рассказали об обеспечении школ модульными укрытиями.
Всего в областной столице 48 школ, но восемь из них закроются на капитальный ремонт. На данный момент установлено 23 укрытия, 17 капсул ещё необходимо установить возле входов в школы, где есть скопления детей и родителей.
Сейчас в Белгороде есть 34 неустановленных укрытия. Валентин Демидов поручил в первую очередь обеспечить школы. До 1 сентября эту работу выполнят.
Помимо этого, Вадим Радченко, председатель горсовета, предложил поменять маршруты от школы до дома, которые вклеивают в дневники школьников, на те, которые будут более оснащены укрытиями и безопасными местами, как подъезды с контролерами.