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Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Укрытия и новые карты: что сделают в школах Белгорода до начала учебного года

Укрытия и новые карты: что сделают в школах Белгорода до начала учебного года

8 августа 2024, 11:38
Фото: Изображение Midjourney
До 1 сентября школы дооборудуют модульными укрытиями на входных группах, где есть скопление людей. Также Вадим Радченко предложил изменить карты пути школьников от дома до учебного учреждения.
Сюжет
Школы

С 1 сентября 2024 года в Белгороде школьники вернутся на обучение в школы. До этого как минимум две четверти школьники провели на дистанционном обучении. Готовы ли школы вновь открыть двери? На оперативном совещании рассказали об обеспечении школ модульными укрытиями.

Всего в областной столице 48 школ, но восемь из них закроются на капитальный ремонт. На данный момент установлено 23 укрытия, 17 капсул ещё необходимо установить возле входов в школы, где есть скопления детей и родителей.

Сейчас в Белгороде есть 34 неустановленных укрытия. Валентин Демидов поручил в первую очередь обеспечить школы. До 1 сентября эту работу выполнят.

Помимо этого, Вадим Радченко, председатель горсовета, предложил поменять маршруты от школы до дома, которые вклеивают в дневники школьников, на те, которые будут более оснащены укрытиями и безопасными местами, как подъезды с контролерами.

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#Алёна Мальцева#Образование#Родители#Безопасность#Капитальный ремонт#Горсовет#Школы#Учебный год#Оперативное совещание#Белгород#Дистанционное обучение#Подъезды#Валентин Демидов#Модульные укрытия
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