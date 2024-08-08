Ученым из Китая удалось найти новую форму воды на Луне

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Портал newkhakasiya.online сообщает, что китайские ученые обнаружили молекулы воды в образцах, привезенных на Землю китайским лунным зондом в 2020 году. Для изучения грунта и камней исследователи воспользовались рентгеновской дифракцией. Это позволило обнаружить минерал, состоящий из воды почти на сорок процентов. В его составе также присутствует аммиак. Минерал получил название ULM-1.
Исследования образцов лунного грунта, доставленные миссиями «Аполлон», показали, что воды на Луне нет. Новые же исследования говорят о том, что на поверхности Луны вода или гидроксил могут содержаться в стеклянных шариках, а солнечные ветры способны превращать его в воду. Данное открытие стало первым случаем обнаружения целых молекул воды в образцах лунного грунта. Ученые пришли к выводу, что молекулы воды могут сохраняться на Луне в виде гидратированных солей.