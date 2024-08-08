Ученым из Китая удалось найти новую форму воды на Луне

Исследования образцов лунного грунта, доставленные миссиями «Аполлон», показали, что воды на Луне нет. Новые же исследования говорят о том, что на поверхности Луны вода или гидроксил могут содержаться в стеклянных шариках, а солнечные ветры способны превращать его в воду. Данное открытие стало первым случаем обнаружения целых молекул воды в образцах лунного грунта. Ученые пришли к выводу, что молекулы воды могут сохраняться на Луне в виде гидратированных солей.