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Ученым из Китая удалось найти новую форму воды на Луне

Ученым из Китая удалось найти новую форму воды на Луне

8 августа 2024, 08:08
Фото: Изображение Midjourney
Исследование образцов лунного грунта, доставленных китайской миссией «Чанъэ-5», показало, что на Луне присутствуют молекулы воды. Это открытие может стать чрезвычайно важным для будущих миссий.

Портал newkhakasiya.online сообщает, что китайские ученые обнаружили молекулы воды в образцах, привезенных на Землю китайским лунным зондом в 2020 году. Для изучения грунта и камней исследователи воспользовались рентгеновской дифракцией. Это позволило обнаружить минерал, состоящий из воды почти на сорок процентов. В его составе также присутствует аммиак. Минерал получил название ULM-1.

Исследования образцов лунного грунта, доставленные миссиями «Аполлон», показали, что воды на Луне нет. Новые же исследования говорят о том, что на поверхности Луны вода или гидроксил могут содержаться в стеклянных шариках, а солнечные ветры способны превращать его в воду. Данное открытие стало первым случаем обнаружения целых молекул воды в образцах лунного грунта. Ученые пришли к выводу, что молекулы воды могут сохраняться на Луне в виде гидратированных солей.

#Общество
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