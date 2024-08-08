В Белгороде с 1 сентября откроются все школы

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
С 1 сентября в Белгороде откроются все школы, заявили в мэрии. За очное обучение проголосовали 85% опрошенных родителей. Вместе с тем рассматриваться будут разные форматы обучения, в том числе смешанный.
Ученики школ Белгорода смогут иметь оставить мобильные телефоны на уроках при себе. Однако использовать их можно будет только в экстренных случаях. Об этом заявила вице-мэр Белгорода Инна Тяпугина.
В каждой школе установили кнопки тревожной сигнализации, разместили аптечки, проверили работу автоматической пожарной сигнализации, определили места для укрытий, наладили понятные алгоритмы действий в случае ЧС, а окна заклеили бронеплёнкой. Также все учителя прошли курсы по оказанию первой помощи.
Кроме того, вблизи каждой школы установят укрытия: на сегодняшний день требуется ещё 17 модульных конструкций.