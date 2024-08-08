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В Белгороде с 1 сентября откроются все школы

В Белгороде с 1 сентября откроются все школы

8 августа 2024, 07:20
Фото: Изображение Midjourney
На оперативном совещании администрация Белгорода обсудила подготовку к новому учебному году и безопасность детей. С 1 сентября откроются все школы города. Кроме того, стало известно, что детям разрешат иметь при себе телефоны во время уроков.
Сюжет
Дети

С 1 сентября в Белгороде откроются все школы, заявили в мэрии. За очное обучение проголосовали 85% опрошенных родителей. Вместе с тем рассматриваться будут разные форматы обучения, в том числе смешанный.

Ученики школ Белгорода смогут иметь оставить мобильные телефоны на уроках при себе. Однако использовать их можно будет только в экстренных случаях. Об этом заявила вице-мэр Белгорода Инна Тяпугина.

В каждой школе установили кнопки тревожной сигнализации, разместили аптечки, проверили работу автоматической пожарной сигнализации, определили места для укрытий, наладили понятные алгоритмы действий в случае ЧС, а окна заклеили бронеплёнкой. Также все учителя прошли курсы по оказанию первой помощи.

Кроме того, вблизи каждой школы установят укрытия: на сегодняшний день требуется ещё 17 модульных конструкций.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Дети#Школа#Новости Белгорода#Телефоны#Белгород#Ученики
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