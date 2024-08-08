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В больнице Белгорода объяснили, почему не всех пускают к пациентам

«Террорист» или нет — решают деньги? Почему белгородцев не пустили в больницу

8 августа 2024, 13:17
Фото: 1MI

В больнице Белгорода объяснили, почему не всех пускают к пациентам

Белгородцы пожаловались, что их не пустили к пациенту, который на бесплатной основе лежит в отделении больницы святителя Иоасафа. Однако к тем, кто находится в медучреждении платно, людей пускают, добавила женщина. На обращение отреагировал главврач больницы.

Белгородка рассказала, что столкнулась вместе со своими родственниками с «интересной» ситуацией в больнице святителя Иоасафа. По её словам, сопроводить пациента в отделение нельзя из-за террористической угрозы, однако у платников такая возможность всё-таки есть.

«То есть за бесплатно ты потенциальный террорист, а за деньги — хороший человек сразу. Как нам стало понятно, беременных в отделение с сопровождением тоже не пускают. <…> Более того, на „Госуслугах“ администрация области спокойно отвечает, будто это норма — когда вас считают за людей только за деньги. Давайте избавимся от лицемерия, и уж тогда все пациенты смогут приходить с сопровождением, а на входе просто будут проверять через рамку или что-то другое», — высказала мнение женщина.

На её обращение отреагировал главный врач медицинского учреждения Роман Проценко. Он отметил, что в больнице соблюдается нормативный документ, который определяет пропускной и внутриобъектовый режим.

«В указанном положении определён порядок допуска на территорию учреждения пациентов и посетителей без учёта условий оказания медицинской помощи, то есть на платной основе или бесплатно. В Вашем обращении не содержатся идентификационные данные (дата инцидента, ФИО пациента (ки) и (или) посетителя), поэтому провести детальную проверку не представляется возможным», — объяснил главврач.
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#Александра Склярова#Белгородская область#Медицина#Больница#Новости Белгорода#Пациенты#Белгород#Пропуск#Роман Проценко
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