«Террорист» или нет — решают деньги? Почему белгородцев не пустили в больницу

В больнице Белгорода объяснили, почему не всех пускают к пациентам

Белгородцы пожаловались, что их не пустили к пациенту, который на бесплатной основе лежит в отделении больницы святителя Иоасафа. Однако к тем, кто находится в медучреждении платно, людей пускают, добавила женщина. На обращение отреагировал главврач больницы.

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