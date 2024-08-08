«Террорист» или нет — решают деньги? Почему белгородцев не пустили в больницу

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Белгородка рассказала, что столкнулась вместе со своими родственниками с «интересной» ситуацией в больнице святителя Иоасафа. По её словам, сопроводить пациента в отделение нельзя из-за террористической угрозы, однако у платников такая возможность всё-таки есть.
«То есть за бесплатно ты потенциальный террорист, а за деньги — хороший человек сразу. Как нам стало понятно, беременных в отделение с сопровождением тоже не пускают. <…> Более того, на „Госуслугах“ администрация области спокойно отвечает, будто это норма — когда вас считают за людей только за деньги. Давайте избавимся от лицемерия, и уж тогда все пациенты смогут приходить с сопровождением, а на входе просто будут проверять через рамку или что-то другое», — высказала мнение женщина.
На её обращение отреагировал главный врач медицинского учреждения Роман Проценко. Он отметил, что в больнице соблюдается нормативный документ, который определяет пропускной и внутриобъектовый режим.
«В указанном положении определён порядок допуска на территорию учреждения пациентов и посетителей без учёта условий оказания медицинской помощи, то есть на платной основе или бесплатно. В Вашем обращении не содержатся идентификационные данные (дата инцидента, ФИО пациента (ки) и (или) посетителя), поэтому провести детальную проверку не представляется возможным», — объяснил главврач.