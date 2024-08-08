Ройбуш и чай из яупона: какими бодрящими напитками можно заменить кофе?

Насчитывается около десяти различных напитков, которые можно употреблять в качестве замены кофе. Например, всем известный цикорий, который крайне похож на напиток «бодрости», но при этом не содержит в себе кофеин и обеспечивает организм клетчаткой и пребиотиками. Или чай из солодки, обладающий противовоспалительным эффектом и не содержащий кофеина.