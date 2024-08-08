Ройбуш и чай из яупона: какими бодрящими напитками можно заменить кофе?

Posted 8 августа, 11:24
Published 8 августа, 11:24
Modified 8 августа, 11:24
Updated 8 августа, 11:24
Насчитывается около десяти различных напитков, которые можно употреблять в качестве замены кофе. Например, всем известный цикорий, который крайне похож на напиток «бодрости», но при этом не содержит в себе кофеин и обеспечивает организм клетчаткой и пребиотиками. Или чай из солодки, обладающий противовоспалительным эффектом и не содержащий кофеина.
Есть и какао, которое содержит теофиллин, теобромин и каплю кофеина. Имбирь с лимоном и мёдом тоже может стать хорошей альтернативой: напиток насыщен витаминами B, C и D и имеет противовоспалительные, детоксикационные и антиоксидантные свойства, но не содержит кофеина.
Также в последнее время многие познакомились с нашумевшими матчей — чаем, внутри которого доза кофеина в два раза выше, чем в самом кофе, и комбучей — пробиотическим продуктом с антиоксидантными свойствами.
Также «утренний» напиток можно заменить: