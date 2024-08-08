Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Подразделения группировки «Север» вместе с сотрудниками ФСБ работают над ликвидацией бойцов ВСУ, которые несколько дней назад попытались прорваться через государственную границу между Россией и Украиной.
Ведётся обстрел скоплений живой силы и техники ВСУ. Также наносятся авиационные удары по резервам украинских военных, которые выдвигаются на территории Сумской области.
За минувшие сутки Вооружённые силы Украины потеряли в боях с российскими военными до 400 своих военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе 24 «Козака», четыре бронетранспортёра, три боевые машины пехоты и танк.
Всего с начала боёв потери противника составили 660 военнослужащих, уничтожено 82 единицы бронетехники. Среди них — 55 боевых бронированных машин, 12 бронетранспортёров, восемь танков, шесть боевых машин пехоты и одна инженерная машина разграждения.