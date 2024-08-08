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Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Минобороны РФ обновило сводку по ситуации на Курском направлении

Пресекаются попытки прорыва: что говорит Минобороны о ситуации в Курской области?

8 августа 2024, 09:06
Фото: 1MI

Минобороны РФ обновило сводку по ситуации на Курском направлении

Министерство обороны Российской Федерации сделало заявление по текущей ситуации в Курской области. В ведомстве сообщили, что бои в Судженском и Кореневском районах ещё продолжаются. Тем не менее продвижение противника вглубь региона удалось остановить.

Подразделения группировки «Север» вместе с сотрудниками ФСБ работают над ликвидацией бойцов ВСУ, которые несколько дней назад попытались прорваться через государственную границу между Россией и Украиной.

Ведётся обстрел скоплений живой силы и техники ВСУ. Также наносятся авиационные удары по резервам украинских военных, которые выдвигаются на территории Сумской области.

За минувшие сутки Вооружённые силы Украины потеряли в боях с российскими военными до 400 своих военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе 24 «Козака», четыре бронетранспортёра, три боевые машины пехоты и танк.

Всего с начала боёв потери противника составили 660 военнослужащих, уничтожено 82 единицы бронетехники. Среди них — 55 боевых бронированных машин, 12 бронетранспортёров, восемь танков, шесть боевых машин пехоты и одна инженерная машина разграждения.

Атаки продолжаются, введён режим ЧС: что нового произошло в Курской области?
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