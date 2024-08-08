«Пока здесь опасно»: белгородцев попросили уехать из ещё одного села

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Колотиловка в Краснояружском районе в последние дни часто попадает в сводку обстрелов ВСУ. На фоне неспокойной обстановки власти попросили местных жителей временно покинуть село.
Сроки отъезда чиновники не называют. Отмечается лишь, что пока в населённом пункте оставаться опасно.
Местные жители просят помочь с вывозом имущества и кормлением домашних животных и скота, которые останутся на месте. Глава региона заверил, что такую задачу поставили перед бойцами самообороны.
Также сообщается, что в ближайшее время те, кто находится в пункте временного размещения в Красной Яруге, переедут в Белгород.
Напомним, что режим ЧС в регионе официально действует в 15 населённых пунктах. Ввели его ещё в 2022 году. Вместе с тем недавно по решению оперштаба ограничили въезд в ещё 14 населённых пунктов, подвергающихся атакам ВСУ.