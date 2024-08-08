«Пока здесь опасно»: белгородцев попросили уехать из ещё одного села

Жителей Колотиловки в Белгородской области призвали уехать из-за обстрелов

Соответствующую беседу провели с местными жителями, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Те в свою очередь просят помочь с вывозом имущества и кормлением остающихся животных. Также известно, что в скором времени людей из ПВР в Красной Яруге отправят в Белгород.