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Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

Белгородцев из обстреливаемого села просят временно уехать.

«Пока здесь опасно»: белгородцев попросили уехать из ещё одного села

8 августа 2024, 16:25
Фото: 1MI
Белгородцев из обстреливаемого села просят временно уехать.

Жителей Колотиловки в Белгородской области призвали уехать из-за обстрелов

Соответствующую беседу провели с местными жителями, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Те в свою очередь просят помочь с вывозом имущества и кормлением остающихся животных. Также известно, что в скором времени людей из ПВР в Красной Яруге отправят в Белгород.

Колотиловка в Краснояружском районе в последние дни часто попадает в сводку обстрелов ВСУ. На фоне неспокойной обстановки власти попросили местных жителей временно покинуть село.

Сроки отъезда чиновники не называют. Отмечается лишь, что пока в населённом пункте оставаться опасно.

Местные жители просят помочь с вывозом имущества и кормлением домашних животных и скота, которые останутся на месте. Глава региона заверил, что такую задачу поставили перед бойцами самообороны.

Также сообщается, что в ближайшее время те, кто находится в пункте временного размещения в Красной Яруге, переедут в Белгород.

Напомним, что режим ЧС в регионе официально действует в 15 населённых пунктах. Ввели его ещё в 2022 году. Вместе с тем недавно по решению оперштаба ограничили въезд в ещё 14 населённых пунктов, подвергающихся атакам ВСУ.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Эвакуация#Колотиловка#Краснояружский район#Белгород#Приграничье#СВО#Пвр#Отъезд
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