Омбудсмену РФ «посчастливилось» оценить укрытие во время тревоги в Белгороде

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что опыт Белгорода в организации и установке укрытий является «уникальным».
Сегодня укрытием пришлось воспользоваться и омбудсмену. Она рассказала, что план действий при объявлении ракетной опасности чётко отработан, а среди жителей нет никакой паники.
«Когда я воспользовалась этим укрытием, я видела, что там были два молодых человека, очень спокойные, собранные, без какой-либо паники и эмоций. Они сказали, что они постоянно получают информацию на гаджет и ею чётко руководствуются. Сразу же идут в укрытие. Это очень важно, чтобы люди научились спасать себя, научились защищать свое право на жизнь», — резюмировала Татьяна Москалькова.