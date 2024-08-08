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Татьяна Москалькова

Омбудсмену РФ «посчастливилось» оценить укрытие во время тревоги в Белгороде

8 августа 2024, 15:10
Фото: Алексей Дружинин / РИА «Новости»
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова рассказала о том, как пряталась в укрытии в Белгороде

Недавно в Белгород приехала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. РИА «Новости» взяли у омбудсмена комментарий по поводу обеспечения безопасности жителей во время воздушной тревоги. Оказалось, что Москальковой тоже сегодня довелось прятаться в укрытии.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что опыт Белгорода в организации и установке укрытий является «уникальным».

Сегодня укрытием пришлось воспользоваться и омбудсмену. Она рассказала, что план действий при объявлении ракетной опасности чётко отработан, а среди жителей нет никакой паники.

«Когда я воспользовалась этим укрытием, я видела, что там были два молодых человека, очень спокойные, собранные, без какой-либо паники и эмоций. Они сказали, что они постоянно получают информацию на гаджет и ею чётко руководствуются. Сразу же идут в укрытие. Это очень важно, чтобы люди научились спасать себя, научились защищать свое право на жизнь», — резюмировала Татьяна Москалькова.
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#Валерия Колесникова#Общество#Безопасность#Россия#Новости Белгорода#Омбудсмен#Белгород#Укрытие#Татьяна Москалькова
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