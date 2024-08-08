Омбудсмену РФ «посчастливилось» оценить укрытие во время тревоги в Белгороде

Татьяна Москалькова рассказала о том, как пряталась в укрытии в Белгороде

Недавно в Белгород приехала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. РИА «Новости» взяли у омбудсмена комментарий по поводу обеспечения безопасности жителей во время воздушной тревоги. Оказалось, что Москальковой тоже сегодня довелось прятаться в укрытии.