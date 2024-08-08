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Updated Сегодня, 14:02

Асфальтовый завод

«Неработающий» асфальтзавод после жалоб белгородцев перенесли, но только на бумаге

8 августа 2024, 14:02
Фото: управление Роспотребнадзора по Белгородской области
Асфальтовый завод

Чиновники разъяснили ситуацию с асфальтзаводом под Белгородом

Асфальтосмесительную установку, на которую ранее неоднократно жаловались жители посёлка Майский Белгородского района, «перенесли» по документам на участок в посёлке Октябрьский. Как сообщили в администрации района «Открытому Белгороду», когда перенесут завод фактически — неизвестно.

Установка должна будет располагаться в районе трассы М-2, подходящий для размещения участок уже передали в аренду «БелГорСтрою». Правда, перенести асфальтзавод фактически на данный момент невозможно, потому что не позволяет оперативная обстановка в муниципалитете.

В комитете имущественных и земельных отношений администрации Белгородского района сообщили, что асфальтзавод находился на территории предприятия в Майском законно, а производственная площадка существует там уже 24 года.

В мае 2021 работу установки приостановили, но возобновили в текущем году. На ней производился асфальт для ремонта дорог в микрорайоне Стрелецкое-83.

Напомним, что Роспотребнадзор проверял работу асфальтосмесительной установки в середине июля. Тогда местные жители жаловались, что установка работает днём и ночью, сильно дымит. Люди делились фотографиями и видео, на которых это было видно. Но администрация и Роспотребнадзор факт работы завода не подтверждали.

Однако белгородцы стояли на своём. Тогда в Роспотребнадзоре предложили провести исследование качества воздуха, если установка по этому адресу всё-таки заработает. Губернатор также пообещал разобраться в ситуации.

Проверку в ведомстве всё же провели. Как сообщает издание, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявили.

При ремонте дорог в Белгородском районе используют «неработающий» завод в Майском?
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#Валерия Колесникова#Общество#Роспотребнадзор#Белгородский район#Майский#Октябрьский#Жалобы#Воздух#Белгород#Асфальтзавод
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