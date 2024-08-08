«Неработающий» асфальтзавод после жалоб белгородцев перенесли, но только на бумаге

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Установка должна будет располагаться в районе трассы М-2, подходящий для размещения участок уже передали в аренду «БелГорСтрою». Правда, перенести асфальтзавод фактически на данный момент невозможно, потому что не позволяет оперативная обстановка в муниципалитете.
В комитете имущественных и земельных отношений администрации Белгородского района сообщили, что асфальтзавод находился на территории предприятия в Майском законно, а производственная площадка существует там уже 24 года.
В мае 2021 работу установки приостановили, но возобновили в текущем году. На ней производился асфальт для ремонта дорог в микрорайоне Стрелецкое-83.
Напомним, что Роспотребнадзор проверял работу асфальтосмесительной установки в середине июля. Тогда местные жители жаловались, что установка работает днём и ночью, сильно дымит. Люди делились фотографиями и видео, на которых это было видно. Но администрация и Роспотребнадзор факт работы завода не подтверждали.
Однако белгородцы стояли на своём. Тогда в Роспотребнадзоре предложили провести исследование качества воздуха, если установка по этому адресу всё-таки заработает. Губернатор также пообещал разобраться в ситуации.
Проверку в ведомстве всё же провели. Как сообщает издание, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявили.