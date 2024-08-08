«Неработающий» асфальтзавод после жалоб белгородцев перенесли, но только на бумаге

Напомним, что Роспотребнадзор проверял работу асфальтосмесительной установки в середине июля. Тогда местные жители жаловались, что установка работает днём и ночью, сильно дымит. Люди делились фотографиями и видео, на которых это было видно. Но администрация и Роспотребнадзор факт работы завода не подтверждали.