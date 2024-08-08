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Мэр Демидов: оперативная обстановка в Белгороде позволяет начать очное обучение

Мэр Демидов: оперативная обстановка в Белгороде позволяет начать очное обучение

8 августа 2024, 07:37
Фото: Изображение Midjourney
Решение об очном обучении школьников принято, школы готовятся к открытию дверей для детей. Сегодня Валентин Демидов провёл оперативное совещание, где ответил на вопросы директоров школ.
Сюжет
Школы

В Белгороде принято решение об открытии школ в новом учебном году. Все учебные учреждения в городе откроются. 85% родителей проголосовали за очное обучение.

Мэр Белгорода Валентин Демидов, председатель горсовета Вадим Радченко и заммэра по соцполитике и образованию Инна Тяпугина провели оперативное совещание по переводу школ на очное обучение.

В первую очередь будут обеспечивать безопасность детей и учителей. Также отдельное внимание уделят разработке алгоритмов действий. Глава администрации считает, что на сегодняшний день оперативная обстановка позволяет открывать школы.

Но не только мнение родителей будет учитываться в вопросе выхода детей из школ, также будут ориентироваться на решения оперштаба области.

«На сегодняшний момент мы готовы и готовимся к полноценному учебному году», — завершил мэр.
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#Алёна Мальцева#Общество#Учителя#Мэр#Образование#Родители#Безопасность#Школы#Совещание#Белгород#Очное обучение#Оперативная обстановка
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