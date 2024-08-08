Мэр Демидов: оперативная обстановка в Белгороде позволяет начать очное обучение

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
В Белгороде принято решение об открытии школ в новом учебном году. Все учебные учреждения в городе откроются. 85% родителей проголосовали за очное обучение.
Мэр Белгорода Валентин Демидов, председатель горсовета Вадим Радченко и заммэра по соцполитике и образованию Инна Тяпугина провели оперативное совещание по переводу школ на очное обучение.
В первую очередь будут обеспечивать безопасность детей и учителей. Также отдельное внимание уделят разработке алгоритмов действий. Глава администрации считает, что на сегодняшний день оперативная обстановка позволяет открывать школы.
Но не только мнение родителей будет учитываться в вопросе выхода детей из школ, также будут ориентироваться на решения оперштаба области.
«На сегодняшний момент мы готовы и готовимся к полноценному учебному году», — завершил мэр.