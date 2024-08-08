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Posted 8 августа, 08:11

Published 8 августа, 08:11

Modified 8 августа, 08:13

Updated 8 августа, 08:13

Белгородцам рассказали, ликвидируют ли скоростной трамвай в регионе

Ликвидируют или нет? Старооскольцам сообщили о судьбе скоростного трамвая

8 августа 2024, 08:11
Фото: 1MI.

Белгородцам рассказали, ликвидируют ли скоростной трамвай в регионе

Сюжет
Новости Старого Оскола
В настоящее время старооскольская администрация оценивает транспортную систему муниципалитета, чтобы принять окончательное решение по дальнейшей судьбе скоростного трамвая. Пока же транспорт продолжает работать в штатном режиме, сообщил Алексей Шеховцов.

Начальник управления транспорта и связи администрации Старооскольского городского округа Алексей Шеховцов сообщил, что пока не принято решение о ликвидации скоростного трамвая. Для этого необходимо единогласное согласие всех учредителей ООО, а именно ОЭМК имени А. А. Угарова и администрации муниципалитета.

«На данный момент решение о прекращении или приостановке деятельности ООО „Скоростной трамвай“ не принималось. Предприятие работает в штатном режиме», — отметил начальник управления.

Местная администрация планирует привлечь в муниципалитет дополнительные виды общественного транспорта, поэтому в настоящее время проводится оценка эффективности всей транспортной системы.

«При обсуждении трамвайной линии будут приниматься во внимание такие факты, как: её историческое значение, востребованность для перевозки негабаритных грузов в пригородные участки, сокращение пассажиропотока на 25% за последние пять лет и увеличение личного транспорта на трассе М1.1. Также следует учитывать перспективы дальнейшего сокращения пассажиропотока, необходимость капремонта путей, замену подвижного состава и общую изношенность используемой техники», — добавил Шеховцов.

Отметим, что в последнее время начались активные обсуждения о закрытии скоростного трамвая в Старооскольском округе. Жители с таким решением категорически не согласны, поэтому соответствующую петицию подписали уже более 3500 человек.

Решений о ликвидации не было: что будет с трамваем в Старом Осколе?
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