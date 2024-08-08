Ликвидируют или нет? Старооскольцам сообщили о судьбе скоростного трамвая

Posted 8 августа, 08:11
Published 8 августа, 08:11
Modified 8 августа, 08:13
Updated 8 августа, 08:13
Начальник управления транспорта и связи администрации Старооскольского городского округа Алексей Шеховцов сообщил, что пока не принято решение о ликвидации скоростного трамвая. Для этого необходимо единогласное согласие всех учредителей ООО, а именно ОЭМК имени А. А. Угарова и администрации муниципалитета.
«На данный момент решение о прекращении или приостановке деятельности ООО „Скоростной трамвай“ не принималось. Предприятие работает в штатном режиме», — отметил начальник управления.
Местная администрация планирует привлечь в муниципалитет дополнительные виды общественного транспорта, поэтому в настоящее время проводится оценка эффективности всей транспортной системы.
«При обсуждении трамвайной линии будут приниматься во внимание такие факты, как: её историческое значение, востребованность для перевозки негабаритных грузов в пригородные участки, сокращение пассажиропотока на 25% за последние пять лет и увеличение личного транспорта на трассе М1.1. Также следует учитывать перспективы дальнейшего сокращения пассажиропотока, необходимость капремонта путей, замену подвижного состава и общую изношенность используемой техники», — добавил Шеховцов.
Отметим, что в последнее время начались активные обсуждения о закрытии скоростного трамвая в Старооскольском округе. Жители с таким решением категорически не согласны, поэтому соответствующую петицию подписали уже более 3500 человек.