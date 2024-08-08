Количество аварий уменьшилось, но погибших белгородцев всё равно стало больше

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
За семь месяцев текущего года от управления транспортом отстранили 2527 нетрезвых водителей, из них 302 повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.
За начало 2024 года количество аварий сократилось, однако погибших в результате ДТП стало больше на 15%. В 44 дорожных происшествиях погибли 15 человек, ещё 54 получили ранения. При этом восемь водителей отказались проходить медосвидетельствование, что приравнивается к нетрезвому состоянию.
В ГИБДД напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителей лишают права управления на два года и выписывают штраф в размере 30 тысяч рублей. Если человек повторно нарушает ПДД, то ему грозит уголовное наказание. Если же он уже был судим за аналогичное преступление, его могут отправить в колонию на три года.