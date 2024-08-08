Количество аварий уменьшилось, но погибших белгородцев всё равно стало больше

В ГИБДД напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителей лишают права управления на два года и выписывают штраф в размере 30 тысяч рублей. Если человек повторно нарушает ПДД, то ему грозит уголовное наказание. Если же он уже был судим за аналогичное преступление, его могут отправить в колонию на три года.