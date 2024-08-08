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Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

На белгородских дорогах с начала года 2,5 тыс. раз поймали пьяных водителей

Количество аварий уменьшилось, но погибших белгородцев всё равно стало больше

8 августа 2024, 12:07
Фото: 1MI

На белгородских дорогах с начала года 2,5 тыс. раз поймали пьяных водителей

С января по июль включительно в регионе отстранили от вождения авто более 2 тысяч человек, севших за руль в нетрезвом состоянии. Ещё в отношении 300 возбудили уголовное дело за повторное нарушение ПДД. Подробности сообщили в региональном УМВД.
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ДТП

За семь месяцев текущего года от управления транспортом отстранили 2527 нетрезвых водителей, из них 302 повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

За начало 2024 года количество аварий сократилось, однако погибших в результате ДТП стало больше на 15%. В 44 дорожных происшествиях погибли 15 человек, ещё 54 получили ранения. При этом восемь водителей отказались проходить медосвидетельствование, что приравнивается к нетрезвому состоянию.

В ГИБДД напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителей лишают права управления на два года и выписывают штраф в размере 30 тысяч рублей. Если человек повторно нарушает ПДД, то ему грозит уголовное наказание. Если же он уже был судим за аналогичное преступление, его могут отправить в колонию на три года.

Аварии и смертельные для белгородцев ДТП чаще всего происходят в приграничье
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#Александра Склярова#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Аварии#Погибшие#Пьяный водитель#Белгород
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