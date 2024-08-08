Эвакуация из 30-километровой зоны приграничья? Что случилось в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Вчера в Telegram-каналах появилось видео, снятое из машины, в которой якобы транслируется сообщение о ракетном ударе в пределах 30-километровой зоны от границы по позициям военных. Мирных жителей просят покинуть зону возможного обстрела. Видео публиковали с информацией о взломе радио в Белгородской области.
Однако появилось всего одно видео с таким содержанием. Если бы это был взлом радио, то такое сообщение удалось бы записать множеству жителей Белгородской области. По самому видео невозможно определить, где оно было сделано и когда.
Голос, который объявляет о возможной атаке, не звучит как человеческий, хотя в Белгороде все предупреждения записаны диктором. В «предупреждении» голос «диктора» похож на созданный при помощи искусственного интеллекта. Не слышно на видео и шума дороги и работы двигателя, зато видно мигающий знак Bluetooth. Как будто звук включён через него, а не транслируется по радио. Также на видеоролике к белгородцам обращаются как к жителям несуществующей Белгородской народной республики. Первый раз такое название прозвучало ещё в 2022 году.