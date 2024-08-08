Эвакуация из 30-километровой зоны приграничья? Что случилось в Белгородской области

Голос, который объявляет о возможной атаке, не звучит как человеческий, хотя в Белгороде все предупреждения записаны диктором. В «предупреждении» голос «диктора» похож на созданный при помощи искусственного интеллекта. Не слышно на видео и шума дороги и работы двигателя, зато видно мигающий знак Bluetooth. Как будто звук включён через него, а не транслируется по радио. Также на видеоролике к белгородцам обращаются как к жителям несуществующей Белгородской народной республики. Первый раз такое название прозвучало ещё в 2022 году.