Буцаев сообщил сроки поставки оборудования на комплекс сортировки ТКО в Мордовии

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что в рамках реализации ряда инфраструктурных проектов в сфере обращения с отходами Мордовия заключила концессионное соглашение на строительство в Лямбирском районе комплекса по обработке отходов мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год. По его словам, первая поставка оборудования на объект состоялась в июле текущего года. Остальное оборудование поставят в первой половине августа. Об этом сообщает портал properm.ru.