Буцаев сообщил сроки поставки оборудования на комплекс сортировки ТКО в Мордовии

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что в рамках реализации ряда инфраструктурных проектов в сфере обращения с отходами Мордовия заключила концессионное соглашение на строительство в Лямбирском районе комплекса по обработке отходов мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год. По его словам, первая поставка оборудования на объект состоялась в июле текущего года. Остальное оборудование поставят в первой половине августа. Об этом сообщает портал properm.ru.
Финансовую поддержку на создание комплекса по переработке твердых коммунальных отходов Мордовия получила из федерального бюджета, так как в прошлом году регион участвовал в отборе на предоставление субсидий. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.
Субъекты РФ могут рассчитывать на софинансирование расходных обязательств при реализации мероприятий, направленных на снижение доли ТКО, отправляемых на захоронение, и проектов, обеспечивающих достижение показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». Данная субсидия предоставляется в рамках правил Постановления Правительства РФ от 8 июля 2022 года № 1222.
Российский экологический оператор был создан указом президента от 14 января 2019 года. Его главная задача — сформировать в стране комплексную систему обращения с ТКО. Нацпроект «Экология» подразумевает сокращение объемов захоронения ТКО, направляемых на полигоны, на 50% и сортировку всего объема ТКО уже к 2030 году.