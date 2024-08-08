bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Буцаев сообщил сроки поставки оборудования на комплекс сортировки ТКО в Мордовии

Буцаев сообщил сроки поставки оборудования на комплекс сортировки ТКО в Мордовии

8 августа 2024, 13:08
Фото: reo.ru
В Республике Мордовии возведут мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год. Первые поставки оборудования на объект уже начались.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что в рамках реализации ряда инфраструктурных проектов в сфере обращения с отходами Мордовия заключила концессионное соглашение на строительство в Лямбирском районе комплекса по обработке отходов мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год. По его словам, первая поставка оборудования на объект состоялась в июле текущего года. Остальное оборудование поставят в первой половине августа. Об этом сообщает портал properm.ru.

Финансовую поддержку на создание комплекса по переработке твердых коммунальных отходов Мордовия получила из федерального бюджета, так как в прошлом году регион участвовал в отборе на предоставление субсидий. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

Субъекты РФ могут рассчитывать на софинансирование расходных обязательств при реализации мероприятий, направленных на снижение доли ТКО, отправляемых на захоронение, и проектов, обеспечивающих достижение показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». Данная субсидия предоставляется в рамках правил Постановления Правительства РФ от 8 июля 2022 года № 1222.

Российский экологический оператор был создан указом президента от 14 января 2019 года. Его главная задача — сформировать в стране комплексную систему обращения с ТКО. Нацпроект «Экология» подразумевает сокращение объемов захоронения ТКО, направляемых на полигоны, на 50% и сортировку всего объема ТКО уже к 2030 году.

#Общество
Подпишитесь
Мужчина под Белгородом ранен после обстрела из РСЗО: он в крайне тяжёлом состоянии
Сегодня, 14:19
В Белгороде с 1 сентября откроются все школы
Сегодня, 07:20
Белгородцам повысят прожиточный минимум, но он всё равно будет ниже общероссийского
Сегодня, 08:27
Журналисты анонсировали интервью с выжившим экс-мэром Купянска Мацегорой
Сегодня, 11:56
Увольнение 10 директоров школ в Белгороде опротестовали, мэру внесли представление
Сегодня, 12:27
«Неработающий» асфальтзавод после жалоб белгородцев перенесли, но только на бумаге
Сегодня, 14:02