Белгородцы написали заявления друг на друга в полицию после неудачного пикника

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
В июле двое приятелей устроили пикник на берегу реки Оскол в Волоконовском районе. Во время отдыха они вспомнили все старые обиды, что привело к драке. Мужчины вооружились стеклянными бутылками и разбили их о головы друг друга.
37-летний белгородец решил не мириться с произошедшим и обратился в полицию с заявлением. Из-за этого на его 41-летнего приятеля возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
При этом в дальнейшем фигурантом уголовного дела может стать и сам потерпевший. Обвиняемый тоже обратился в правоохранительные органы с заявлением. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, которая позволит дать действиям 37-летнего белгородца правовую оценку.