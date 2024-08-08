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Пикник в Белгородской области закончился разборками в полиции

Белгородцы написали заявления друг на друга в полицию после неудачного пикника

8 августа 2024, 15:49
Фото: 1MI

Пикник в Белгородской области закончился разборками в полиции

Два друга устроили пикник в Волоконовском районе, который закончился для обоих заявлениями в полицию. Причиной стали старые обиды, из-за которых мужчины разбили о головы друг друга стеклянные бутылки. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Драка

В июле двое приятелей устроили пикник на берегу реки Оскол в Волоконовском районе. Во время отдыха они вспомнили все старые обиды, что привело к драке. Мужчины вооружились стеклянными бутылками и разбили их о головы друг друга.

37-летний белгородец решил не мириться с произошедшим и обратился в полицию с заявлением. Из-за этого на его 41-летнего приятеля возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

При этом в дальнейшем фигурантом уголовного дела может стать и сам потерпевший. Обвиняемый тоже обратился в правоохранительные органы с заявлением. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, которая позволит дать действиям 37-летнего белгородца правовую оценку.

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#Александра Склярова#Драка#Белгородская область#Происшествия#Пьяная драка#Нарочно не придумаешь#Волоконовский район#Белгород#Пикник#Бутылки
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