Белгородцы написали заявления друг на друга в полицию после неудачного пикника

37-летний белгородец решил не мириться с произошедшим и обратился в полицию с заявлением. Из-за этого на его 41-летнего приятеля возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.