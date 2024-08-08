Белгородские старшеклассники будут изучать новый предмет

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
С 1 сентября 2024 года ученики старших классов будут изучать новый предмет. Такие изменения коснутся всех учеников 8-11 классов. Называется новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Как рассказала заммэра Белгорода по образованию Инна Тяпугина, это объединение ОБЖ и его предшественника — начальной военной подготовки.
Федеральные программы уже готовы и есть у преподавателей региона. На уроке будут изучать основы военной подготовки. Ранее в российских школах такие военные сборы были только по желанию детей и их родителей.
Напомним, что ранее сообщалось, что на уроки могут приглашать участников СВО. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отмечал, что они «могут прийти и рассказать правду».