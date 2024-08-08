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Published Сегодня, 13:45

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Updated Сегодня, 13:47

Белгородские старшеклассники будут изучать новый предмет

Белгородские старшеклассники будут изучать новый предмет

8 августа 2024, 13:45
Фото: Изображение Midjourney
Ученики 8-11 классов начнут проходить «Основы безопасности и защиты Родины» уже в этом учебном году, рассказала на оперативном совещании Инна Тяпугина.
Сюжет
Дети

С 1 сентября 2024 года ученики старших классов будут изучать новый предмет. Такие изменения коснутся всех учеников 8-11 классов. Называется новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Как рассказала заммэра Белгорода по образованию Инна Тяпугина, это объединение ОБЖ и его предшественника — начальной военной подготовки.

Федеральные программы уже готовы и есть у преподавателей региона. На уроке будут изучать основы военной подготовки. Ранее в российских школах такие военные сборы были только по желанию детей и их родителей.

Напомним, что ранее сообщалось, что на уроки могут приглашать участников СВО. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отмечал, что они «могут прийти и рассказать правду».

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#Алёна Мальцева#Дети#Образование#Новости Белгорода#Белгород#Преподаватели#Реформа образования#Военная подготовка#СВО
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