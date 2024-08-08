Атаки продолжаются, введён режим ЧС: что нового произошло в Курской области?

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В Курской области с вечера 7 августа несколько раз объявляли ракетную опасность. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, ночью и утром ПВО сбила пять ракет и шесть беспилотников самолётного типа.
О работе ПВО сообщала и пресс-служба Минобороны РФ. Новых комментариев по обстановке в приграничном регионе от военного ведомства пока не поступало.
Вместе с тем с вечера МО сообщало, что в приграничном с Курской областью районе уничтожена боевая и специальная техника ВСУ. На видео попали уничтожение самоходной артиллерийской установки Krab, боевых машин Bradley и «Казак».
В Курской области накануне ввели режим ЧС. Как пояснили в региональном правительстве, теперь местные власти в случае необходимости могут принять дополнительные меры — например, ограничить доступ к определённым территориям, приостанавливать работу организаций. Кроме того, если обострится обстановка, органы госвласти должны будут обеспечить проведение эвакуации.
Режим ЧС в соседнем регионе действует с 7 августа.
Как пишут федеральные СМИ со ссылкой помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова, в больницах сейчас остаются 34 человека, пострадавших при обстрелах Курской области. Пятеро из них — дети.
Девять пациентов отправят на лечение в Москву. В их числе — раненный в Курской области военкор Евгений Поддубный. Журналист находится в тяжёлом состоянии, у него ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета.
Также накануне появилась новая информация о погибших. Во время эвакуации из Суджанского района застрелили местную жительницу. Вместе с ней в машине в момент атаки ВСУ находились её сын, которому год и восемь месяцев, а также мама — с ними всё в порядке, пишет РИА «Новости», ссылаясь на слова вдовца.
Кроме того, стало известно, что в Суджанском районе погиб отец футболиста курского «Авангарда» Александр Чекалин. Он был фельдшером скорой помощи и находился на выезде во время атаки.
Ещё один человек погиб во время эвакуации из мужского монастыря в Суджанском районе, пишет РБК. Сам комплекс сильно разрушен.
В пресс-службе Росгвардии накануне сообщили, что усилят безопасность на Курской АЭС. В ведомстве уточнили, что примут дополнительные меры для защиты электростанции.