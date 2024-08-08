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Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Атаки продолжаются, введён режим ЧС: что нового произошло в Курской области?

Атаки продолжаются, введён режим ЧС: что нового произошло в Курской области?

8 августа 2024, 06:58
Фото: 1MI
Появилась обновлённая информация о погибших и пострадавших мирных жителях. Кроме того, в соседнем регионе пообещали усилить меры безопасности на Курской АЭС.
Сюжет
Режим ЧС

Атаки не прекращаются

В Курской области с вечера 7 августа несколько раз объявляли ракетную опасность. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, ночью и утром ПВО сбила пять ракет и шесть беспилотников самолётного типа.

О работе ПВО сообщала и пресс-служба Минобороны РФ. Новых комментариев по обстановке в приграничном регионе от военного ведомства пока не поступало.

Вместе с тем с вечера МО сообщало, что в приграничном с Курской областью районе уничтожена боевая и специальная техника ВСУ. На видео попали уничтожение самоходной артиллерийской установки Krab, боевых машин Bradley и «Казак».

Введён режим ЧС регионального характера

В Курской области накануне ввели режим ЧС. Как пояснили в региональном правительстве, теперь местные власти в случае необходимости могут принять дополнительные меры — например, ограничить доступ к определённым территориям, приостанавливать работу организаций. Кроме того, если обострится обстановка, органы госвласти должны будут обеспечить проведение эвакуации.

Режим ЧС в соседнем регионе действует с 7 августа.

Пострадавшие и погибшие

Как пишут федеральные СМИ со ссылкой помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова, в больницах сейчас остаются 34 человека, пострадавших при обстрелах Курской области. Пятеро из них — дети.

Девять пациентов отправят на лечение в Москву. В их числе — раненный в Курской области военкор Евгений Поддубный. Журналист находится в тяжёлом состоянии, у него ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета.

Также накануне появилась новая информация о погибших. Во время эвакуации из Суджанского района застрелили местную жительницу. Вместе с ней в машине в момент атаки ВСУ находились её сын, которому год и восемь месяцев, а также мама — с ними всё в порядке, пишет РИА «Новости», ссылаясь на слова вдовца.

Кроме того, стало известно, что в Суджанском районе погиб отец футболиста курского «Авангарда» Александр Чекалин. Он был фельдшером скорой помощи и находился на выезде во время атаки.

Ещё один человек погиб во время эвакуации из мужского монастыря в Суджанском районе, пишет РБК. Сам комплекс сильно разрушен.

Курская АЭС

В пресс-службе Росгвардии накануне сообщили, что усилят безопасность на Курской АЭС. В ведомстве уточнили, что примут дополнительные меры для защиты электростанции.

Стало известно о состоянии раненного в Курской области военкора Поддубного
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#Инна Рогова#Общество#Курская область#Погибшие#Режим ЧС#Приграничье#Курская аэс#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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