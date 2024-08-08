Атаки продолжаются, введён режим ЧС: что нового произошло в Курской области?

Также накануне появилась новая информация о погибших. Во время эвакуации из Суджанского района застрелили местную жительницу. Вместе с ней в машине в момент атаки ВСУ находились её сын, которому год и восемь месяцев, а также мама — с ними всё в порядке, пишет РИА «Новости», ссылаясь на слова вдовца.