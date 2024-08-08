А можно выйти, мне мама звонит: в школах Белгорода разрешат использовать телефоны

Белгородским школьникам разрешат пользоваться телефонами вне урока

Новый учебный год в школах Белгорода начнётся очно. Как можно будет детям поддерживать связь с родителями? Для этого школьникам разрешат носить мобильные устройства, но использовать их на уроке всё также запрещено.