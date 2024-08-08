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Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Белгородским школьникам разрешат пользоваться телефонами вне урока

А можно выйти, мне мама звонит: в школах Белгорода разрешат использовать телефоны

8 августа 2024, 08:27
Фото: Изображение Midjourney

Белгородским школьникам разрешат пользоваться телефонами вне урока

Новый учебный год в школах Белгорода начнётся очно. Как можно будет детям поддерживать связь с родителями? Для этого школьникам разрешат носить мобильные устройства, но использовать их на уроке всё также запрещено.
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Дети

С 1 сентября 2024 года в школы Белгорода вернётся очное обучение, такое решение поддержало больше 80% родителей. Сегодня прошло оперативное совещание, где родители и директора учебных учреждений смогли задавать вопросы о правилах и формате обучения.

Разрешат ли детям носить телефоны в школы и будут ли их забирать учителя? На этот вопрос ответила вице-мэр Белгорода по образованию Инна Тяпугина.

С 1 сентября всем детям разрешат использовать телефоны вне урока. Такое требование было у родителей. Смартфоны школьники должны использовать только по необходимости для связи с родителями.

Напомним, что также с этого года в школах отменили обязательную форму. При этом официально-деловой дресс-код соблюдать необходимо.

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#Алёна Мальцева#Дети#Образование#Родители#Школы#Смартфоны#Белгород#Сентябрь#Дресс-код#Очное обучение#Инна Тяпугина
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