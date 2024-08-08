А можно выйти, мне мама звонит: в школах Белгорода разрешат использовать телефоны

Posted 8 августа, 08:27
Published 8 августа, 08:27
Modified 8 августа, 08:29
Updated 8 августа, 08:29
С 1 сентября 2024 года в школы Белгорода вернётся очное обучение, такое решение поддержало больше 80% родителей. Сегодня прошло оперативное совещание, где родители и директора учебных учреждений смогли задавать вопросы о правилах и формате обучения.
Разрешат ли детям носить телефоны в школы и будут ли их забирать учителя? На этот вопрос ответила вице-мэр Белгорода по образованию Инна Тяпугина.
С 1 сентября всем детям разрешат использовать телефоны вне урока. Такое требование было у родителей. Смартфоны школьники должны использовать только по необходимости для связи с родителями.
Напомним, что также с этого года в школах отменили обязательную форму. При этом официально-деловой дресс-код соблюдать необходимо.