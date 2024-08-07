Знаменитый старооскольский лев Тигран переедет в Калининград

В зоопарке Калининграда готовятся к приезду льва из Старого Оскола

Семилетний лев Тигран из зоопарка Старого Оскола переедет в Калининградский зоопарк к львице Лее. Сотрудники зоопарка уже объединяют вольеры, чтобы животные чувствовали себя уютно, сообщило руководство учреждения на своих страницах в социальных сетях.