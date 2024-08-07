Знаменитый старооскольский лев Тигран переедет в Калининград

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Лев Тигран, который прежде жил в зоопарке Старого Оскола, переезжает в Калининградский зоопарк.
Семилетний лев будет жить там вместе с львицей Леей в одном вольере. Чтобы создать животным комфортные условия, сотрудники зоопарка решили объединить два вольера в один. Его площадь составит 800 квадратных метров.
Сейчас сверху вольеры огорожены, что затрудняет проход, но сотрудники зоопарка стараются завершить все строительные работы побыстрее, чтобы не создавать неудобств ни животным, ни посетителям.
Напомним, что недавно несколько зверей переехали и в Белгородскую область. Гиббон Личи перебралась к нам из Ялты, а капибару Рудольфа подарили Белгородскому зоопарку московские коллеги.