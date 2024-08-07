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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Лев Тигран

Знаменитый старооскольский лев Тигран переедет в Калининград

7 августа 2024, 13:38
Фото: страница Калининградского зоопарка
Лев Тигран

В зоопарке Калининграда готовятся к приезду льва из Старого Оскола

Семилетний лев Тигран из зоопарка Старого Оскола переедет в Калининградский зоопарк к львице Лее. Сотрудники зоопарка уже объединяют вольеры, чтобы животные чувствовали себя уютно, сообщило руководство учреждения на своих страницах в социальных сетях.
Сюжет
Зоопарк

Лев Тигран, который прежде жил в зоопарке Старого Оскола, переезжает в Калининградский зоопарк.

Семилетний лев будет жить там вместе с львицей Леей в одном вольере. Чтобы создать животным комфортные условия, сотрудники зоопарка решили объединить два вольера в один. Его площадь составит 800 квадратных метров.

Сейчас сверху вольеры огорожены, что затрудняет проход, но сотрудники зоопарка стараются завершить все строительные работы побыстрее, чтобы не создавать неудобств ни животным, ни посетителям.

Напомним, что недавно несколько зверей переехали и в Белгородскую область. Гиббон Личи перебралась к нам из Ялты, а капибару Рудольфа подарили Белгородскому зоопарку московские коллеги.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Зоопарк#Новости Белгорода#Львы#Калининград#Калининградский зоопарк
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