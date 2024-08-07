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Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Двое белгородцев получили ранения при обстреле приграничья

ВСУ атаковали ещё четыре белгородских населённых пункта: ранены два человека

7 августа 2024, 13:13
Фото: Изображение Midjourney

Двое белгородцев получили ранения при обстреле приграничья

Два человека получили ранения при обстреле Шебекинского округа и Белгородского района. Одного из пострадавших пришлось госпитализировать, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Сегодня, 7 августа, ВСУ атаковали дроном село Нежеголь Шебекинского округа. В результате удара осколочное ранение спины получил местный житель. Его госпитализировали.

Ранения также получила жительница села Ясные Зори Белгородского района. Врачи оказали ей необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

В ходе атак ВСУ также зафиксировали разрушения. Так, в Шебекино повреждены два МКД, четыре легковых авто и один коммерческий объект, а в Нежеголи — грузовик, легковушка и коммерческий объект.

В Ясных Зорях Белгородского района пострадало остекление многоквартирного дома, в селе Бессоновка — фасад и окна сельхозпредприятия, фасад МКД и легковой автомобиль.

Напомним, что всего с утра в Белгородской области пострадали четверо мирных жителей. Ранен мужчина в Ясных Зорях, контужена женщина в Колотиловке.

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