ВСУ атаковали ещё четыре белгородских населённых пункта: ранены два человека

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Сегодня, 7 августа, ВСУ атаковали дроном село Нежеголь Шебекинского округа. В результате удара осколочное ранение спины получил местный житель. Его госпитализировали.
Ранения также получила жительница села Ясные Зори Белгородского района. Врачи оказали ей необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
В ходе атак ВСУ также зафиксировали разрушения. Так, в Шебекино повреждены два МКД, четыре легковых авто и один коммерческий объект, а в Нежеголи — грузовик, легковушка и коммерческий объект.
В Ясных Зорях Белгородского района пострадало остекление многоквартирного дома, в селе Бессоновка — фасад и окна сельхозпредприятия, фасад МКД и легковой автомобиль.
Напомним, что всего с утра в Белгородской области пострадали четверо мирных жителей. Ранен мужчина в Ясных Зорях, контужена женщина в Колотиловке.