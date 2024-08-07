bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Директор центра в ВШЭ рассказал о проблеме нехватки водителей автобусов

Водители категории D — как доктора наук: как устранить нехватку водителей автобусов

7 августа 2024, 06:51
Фото: 1MI

Директор центра в ВШЭ рассказал о проблеме нехватки водителей автобусов

Дефицит водителей — проблема всех городов России. Где-то для привлечения кадров дают льготы. Могут даже привлекать пенсионеров на работу, но реализовать это в Белгороде не получится. Почему? Бел.Ру поговорили с директором центра транспортного развития НИУ Высшей школы экономики Павлом Зюзиным.

Автобусы опаздывают или не приходят: дефицит водителей в Белгороде

В Белгородской области дефицит соискателей. Директор филиала hh.ru в ЦФО Марина Качанова рассказывала Бел.Ру, что в регионе дефицит в последнее время особенно укоренился в сфере транспорта и логистики.

«Организатор пассажирских перевозок» признавал, что проблема с нехваткой водителей автобусов особенно выражена на маршрутах №33, №31, №37, №18 и №129. Однако об отсутствии автобусов на маршрутах также сообщали пользователи и других путей.

Не только из-за обстрелов: водителей нет по всей России. Как победить дефицит?

Такая проблема не только в Белгороде, она повсеместна для всей России. В небольших городах нехватка водителей составляет 20-25%. Правда, у них может быть преимущество, рассказал Павел Зюзин, директор центра транспортного развития НИУ ВШЭ.

Главный «лайфхак» для городов, где есть нехватка, — это рельсовый транспорт, а именно трамваи. Из-за того, что они имеют преимущество в движении, ими могут управлять водители старших возрастов и пенсионеры.

Вышедшие на пенсию водители могут переучиться на трамвай и перевозить большее количество людей за счёт добавления вагонов к составу. Автобус такое сделать не позволяет. Так они могут помочь закрыть дефицит.

В Белгороде никогда не было трамвая и предпосылок для его появления нет. Поэтому так закрыть дефицит город не может. А особых льгот для привлечения водителей в Белгороде нет.

Большая нехватка водителей категории D: никто не знает, как это исправить

Такое водительское удостоверение позволяет управлять автобусами большой вместимости. Половина автошкол не готовят таких водителей.

«Водители категории D на автобус большой вместимости — это по численности примерно как кандидаты или доктора наук для города, довольно редкий контингент, половина автошкол не готовят их, что с этим делать, никто не знает», — рассказал эксперт.

Иногда в городах предоставляют жильё для людей с этой специальностью, дают стипендии и другие льготы.

«Особенно в городах, где вся мобильность — на безрельсовом общественном транспорте, где нет трамвая, как у вас. Это действительно проблема», — закончил транспортник.
С появлением выделенных полос пассажиропоток в Белгороде увеличился на 26%
Узнать подробнее
Читайте также:
Долой автомобили: как убедить водителей пересесть на общественный транспорт«Непростая ситуация»: в Белгороде признали нехватку водителей на ещё одном маршруте«Делал свою работу»: водитель — о спасении пассажиров автобуса, который атаковал дрон
#Алёна Мальцева#Город#Водители#Дефицит#Транспорт#Пассажиры#Автобусы#Новости Белгорода#Эксклюзив#Автобус по расписанию#Общественный транспорт#Белгород#Дефицит кадров
Подпишитесь
Число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей продолжает расти в Белгородской области
Сегодня, 10:33
У мэра Белгорода появился новый заместитель по вопросам безопасности
Сегодня, 08:48
Последнее слово экс-вице-губернатора Полежаева не прозвучало: опять криз
Сегодня, 07:32
В ещё одном районе Белгородской области переназначили главу — без сюрпризов
Сегодня, 07:08
Минобороны РФ опубликовало новый комментарий по ситуации в Курской области
Сегодня, 09:49