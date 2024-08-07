Водители категории D — как доктора наук: как устранить нехватку водителей автобусов

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
В Белгородской области дефицит соискателей. Директор филиала hh.ru в ЦФО Марина Качанова рассказывала Бел.Ру, что в регионе дефицит в последнее время особенно укоренился в сфере транспорта и логистики.
Такая проблема не только в Белгороде, она повсеместна для всей России. В небольших городах нехватка водителей составляет 20-25%. Правда, у них может быть преимущество, рассказал Павел Зюзин, директор центра транспортного развития НИУ ВШЭ.
Главный «лайфхак» для городов, где есть нехватка, — это рельсовый транспорт, а именно трамваи. Из-за того, что они имеют преимущество в движении, ими могут управлять водители старших возрастов и пенсионеры.
Вышедшие на пенсию водители могут переучиться на трамвай и перевозить большее количество людей за счёт добавления вагонов к составу. Автобус такое сделать не позволяет. Так они могут помочь закрыть дефицит.
В Белгороде никогда не было трамвая и предпосылок для его появления нет. Поэтому так закрыть дефицит город не может. А особых льгот для привлечения водителей в Белгороде нет.
Такое водительское удостоверение позволяет управлять автобусами большой вместимости. Половина автошкол не готовят таких водителей.
«Водители категории D на автобус большой вместимости — это по численности примерно как кандидаты или доктора наук для города, довольно редкий контингент, половина автошкол не готовят их, что с этим делать, никто не знает», — рассказал эксперт.
Иногда в городах предоставляют жильё для людей с этой специальностью, дают стипендии и другие льготы.
«Особенно в городах, где вся мобильность — на безрельсовом общественном транспорте, где нет трамвая, как у вас. Это действительно проблема», — закончил транспортник.