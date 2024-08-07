Владельцы каких имен могут рассчитывать на успех и богатство

Анна стремится устроиться на работу туда, где ей будет комфортно. Обладательница данного имени действует, в основном руководствуясь чувствами, а не разумом. Однако на рабочем месте Анна трудится вдумчиво и усердно, хотя и в спокойном темпе. Она тратит на работу все силы, причем размер зарплаты для нее скорее вторичен, сообщает newia.ru.