В Москве подняли первый парящий мост на 50-й этаж жилого комплекса

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
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Updated Сегодня, 15:16
По его словам, первый мост уже установлен на высоте 170 метров, впереди предстоит поднять еще пять мостов, вес которых составляет более 50 и 90 тонн. Кузнецов уточнил, что пешеходные переходы соединят первый и второй корпуса на уровне 26-го этажа, на высоте 86,1 метра, а второй и третий корпуса свяжет мост на уровне 27-го этажа, на высоте 94,2 метра, сообщает interfax-russia.ru.
Проект реализует застройщик «Донстрой», применяя технологию подъема пролета, аналогичную той, что используется для вантовых мостов. Эта технология ранее применялась при строительстве Русского моста во Владивостоке и Большого Обуховского моста в Санкт-Петербурге. В компании отметили, что в России ее впервые используют на такой высоте.
Четвертый квартал «События» включает три футуристических корпуса, каждый из которых насчитывает 50 этажей, общей площадью 215 тысяч квадратных метров. Комплекс является частью масштабного проекта освоения территории в Раменках. «Донстрой» уже сдал здесь более 425 тысяч квадратных метров недвижимости, включая две очереди проекта «Огни» (2 007 квартир), первый и второй кварталы «События» (1 036 квартир) и два клубных дома «Река» (269 квартир).
Строительство комплекса продолжается третий год. На данный момент завершены работы по устройству кровли стилобата и монолитных конструкций надземной части двух корпусов. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Он добавил, что сейчас ведутся работы по монтажу инженерных систем, кладке наружных стен, а также установке перегородок и фасадов.