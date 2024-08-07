В Москве подняли первый парящий мост на 50-й этаж жилого комплекса

По его словам, первый мост уже установлен на высоте 170 метров, впереди предстоит поднять еще пять мостов, вес которых составляет более 50 и 90 тонн. Кузнецов уточнил, что пешеходные переходы соединят первый и второй корпуса на уровне 26-го этажа, на высоте 86,1 метра, а второй и третий корпуса свяжет мост на уровне 27-го этажа, на высоте 94,2 метра, сообщает interfax-russia.ru.