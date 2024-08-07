В ещё одном районе Белгородской области переназначили главу — без сюрпризов

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Главой администрации Прохоровского района вновь стал Сергей Канищев. Это решение было принято на четырнадцатом заседании муниципального совета Прохоровского района четвёртого созыва.
Он впервые возглавил районную администрацию в 2009 году. Затем Канищева вновь переизбрали на эту должность..
Ранее Канищев возглавлял администрацию Гостищевского сельского округа, а затем работал заместителем главы Яковлевского района по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК.
До прихода во властные структуры Канищев после учёбы в Белгородском строительном техникуме работал плотником и каменщиком, а затем стал начальником пожарной части № 45 в Гостищево.