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Published Сегодня, 07:08

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Updated Сегодня, 07:10

Сергей Канищев

В ещё одном районе Белгородской области переназначили главу — без сюрпризов

7 августа 2024, 07:08
Фото: страница Сергея Канищева в ВК
Сергей Канищев

Главой Прохоровского района Белгородской области снова назначен Сергей Канищев

Муниципальный совет Прохоровского района на четырнадцатом заседании четвёртого созыва назначил Сергея Канищева главой районной администрации. Он ранее уже занимал этот пост.

Главой администрации Прохоровского района вновь стал Сергей Канищев. Это решение было принято на четырнадцатом заседании муниципального совета Прохоровского района четвёртого созыва.

Он впервые возглавил районную администрацию в 2009 году. Затем Канищева вновь переизбрали на эту должность..

Ранее Канищев возглавлял администрацию Гостищевского сельского округа, а затем работал заместителем главы Яковлевского района по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК.

До прихода во властные структуры Канищев после учёбы в Белгородском строительном техникуме работал плотником и каменщиком, а затем стал начальником пожарной части № 45 в Гостищево.

В Прохоровском районе на новый срок переизбран глава администрации
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